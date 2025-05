Jauregi reafirma la apuesta por las renovables en los próximos 4 años, y pide "menos ideología y más tecnología"

Avisa que, si no hay acuerdo para que haya más potencia de electrificación, se verán afectadas las industrias electrointensivas

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha reafirmado la apuesta del Gobierno Vasco por las renovables en los próximos cuatro años, y ha pedido "menos ideología y más tecnología". Además, ha advertido que, si no hay acuerdo para que haya más potencia de electrificación, se verán afectadas las industrias electrointensivas.

Jauregi, en una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, se ha referido a la advertencia del Gobierno Vasco de los 70.000 empleos que peligrarían si no se desarrolla la red eléctrica. "Estamos en un proceso, no solamente en Euskadi, sino a nivel mundial, en un proceso de descarbonización de los productos en procesos productivos", ha indicado.

A su juicio, "con esa parte de descarbonización, que es bueno para el medio ambiente y para el planeta, también hay una tendencia a la electrificación". "La electrificación que se está dando en la industria requiere mayor potencia. Si tú no electrificas tus procesos productivos y, de alguna manera, descarbonizas tu producto, es más difícil venderlos fuera. Eres menos competitivo", ha certificado.

Por ello, cree que en Euskadi, si no hay una descarbonización con una electrificación "en una parte bastante significativa", va perder esa competitividad y, por lo tanto, industria. Según ha explicado, se hace una planificación quinquenal, que está liderada por RedEIA (red Eléctrica) y el Ministerio de Transición Energética en colaboración con las comunidades autónomas.

El consejero ha dicho que se lleva muchos meses trabajando y esto se ha identificado "como uno de los mayores problemas" en Euskadi, "el cuello de botella, que significa no tener enchufes para poder expandir empresas o descarbonizarlas mediante la electrificación". "Ya llevamos meses trabajando con ellos en identificar, con nombre y apellidos, los proyectos industriales que hay "a mano y la potencia que eso requeriría".

"Han sido unas negociaciones muy fructíferas, hemos hecho los deberes con ellos de una manera trilateral y seguimos en ello. Nosotros esperábamos ya que para antes del verano se iba a anunciar qué nueva potencia va a entrar en el nuevo plan quinquenal. Desafortunadamente, tuvimos el apagón, están a tope con el trabajo, han pospuesto la fecha de anunciar cuánta nueva potencia nos va a llegar en los próximos años", ha manifestado.

En caso de que no se materialice ese acuerdo, se verán más afectadas las industrias electrointensivas, porque utilizan gran potencia de electricidad, y quieren expandirse; o las industrias que están en transición, sobre todo, los que tienen en sus procesos productivos que utilizan el calor para manipular materiales, que pueden ir del gas a la electricidad para descarbonizarse.

También tendrá afección en cualquier nueva industria que se quiere atraer a Euskadi y que lo primero que preguntan es '¿dónde puedo enchufarme yo para poder traer la empresa aquí?'. En estos momentos está todo ocupado, no hay enchufes", ha incidido.

Mikel Jauregi ha dicho que en Euskadi hay generación propia, pero mediante gas, que emite muchas emisiones. "Si lo queremos hacer de una manera renovable, la generación de electricidad, tenemos que ir a las fotovoltaicas o a la energía eólica, y en estos momentos en Euskadi solo producimos el 7% de lo que consumimos de electricidad de esta manera eólica-fotovoltaica", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que, por seguridad o soberanía energética, se debe generar más energía eléctrica propia y se intenta de varias maneras. Por una parte, ha explicado que intentan que "la industria sea lo energéticamente más eficiente posible". "La mejor energía es la que no se gasta. Estamos ayudando con 100 millones de ayudas en la legislatura para que nuestra industria sea más eficiente", ha añadido.

En segundo lugar, ha explicado que esa industria debe generar su propia electricidad con el autoconsumo, con la instalación de fotovoltaicas en los tejados de las empresas. Para ello, se han puesto en marcha 180 millones, "cifra récord", algo que también está abierto a administración pública y residencia.

"Esperamos que, en autoconsumo, seamos líder a nivel europeo, pero no es suficiente, todavía nos falta la tercera parte que sería tener parques eólicos y fotovoltaicos. Ahí tenemos el gran reto porque a nadie apetece tener un parque fotovoltaico o un eólico al lado", ha reiterado.

Jauregi ha señalado que para su instalación "tiene que haber suficiente sol y viento, que no es fácil" en muchos lugares de Euskadi. También ha dicho que hay que minimizar el impacto medioambiental, y tiene que haber "dónde enchufarse y no hay enchufes". "Tampoco podemos empezar a correr a hacer cosas hasta que la red se solucione", ha insistido.

En cuarto lugar, respecto a la colaboración público-privada, ha dicho que "los privados van a pedir un rendimiento económico de estos parques", porque, si no, no los van a hacer. "Y ahora mismo, nosotros tenemos la situación de que en Euskadi se pueden hacer, hay un cierto rendimiento, pero si vas a 200 kilómetros más al sur, el rendimiento es mucho mayor, porque hay mucho más sol y más viento, y los terrenos son mucho más baratos", ha señalado.

Según ha asegurado, estas cuatro condiciones se quieren cumplir, "y no todos los proyectos que hay ahora mismo los cumplen", por lo que empezarán a seleccionar proyectos de los más de cien que hay", ha reiterado.

El consejero ha apostado por empezar con el autoconsumo en Euskadi, aunque "los parques fotovoltaicos se tendrán que hacer". Además, ha asegurado que tienen el objetivo de pasar en esta legislatura de una potencia instalada de 350 megas a 900 megas para 2028. "Estamos en ello", ha aseveredo.

Mikel Jauregi ha señalado que el debate en Europa radica en "qué cosas se han hecho que son buenas para la sostenibilidad, pero a costa de la competitividad". "Y nosotros creemos que la descarbonización inteligente es una descarbonización que aúna la competitividad y la sostenibilidad. Por ejemplo, hay mucha regulación que se ha impuesto a empresas, sobre todo, que igual no tienen mucho sentido. Entonces, hay que desregularizar o incluso desburocratizar ciertos aspectos", ha explicado.

Tras asegurar que "los objetivos siguen ahí, hay países punteros y la apuesta por la descarbonización sigue claramente ahí". "Los caminos para llegar a esa descarbonización tienen que ser más amplios y tienen que ser más diferentes", ha remarcado.

En ese sentido, ha dicho que son "tecnológicamente agnósticos", por lo que creen que "hay que hacer muchísimas apuestas, no hay que ser dogmáticos en las apuestas y hay que tener la mente abierta". "Por ahí van los tiros: no es renovables sí y irrenovables no; renovables, por supuesto, pero con otras cosas también", ha puntualizado.

Por ello, ha apostado por "menos ideología y más tecnología". En cuanto a las nucleares, ha recordado que la tecnología también está cambiando. "Ahí yo creo que tenemos que tener una mente abierta de qué va a ser el futuro, teniendo las cosas claras. Aquí, en términos nucleares, tanto el Gobierno vasco como el Parlamento vasco, se posicionaron de una manera muy clara en diciendo que no iban a impulsar tecnología nuclear, pero de la antigua", ha precisado.

En todo caso, ha considerado que "ahora hay un montón de cosas que están pasando que son fascinantes del mundo, en términos tecnológicos", y hay que "tener los ojos y la mente abiertas a ver a un futuro qué puede pasar, pero teniendo claro que la situación actual es bien clara".

En todo caso, ha dicho que, hoy en día, la apuesta de los próximos cuatro años va a ser por las renovables.