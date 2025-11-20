Javier Castillo presenta este jueves en Bilbao "El susurro del fuego", su nuevo thriller ambientado en Canarias

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Javier Castillo (Málaga, 1987) presenta este jueves en Bilbao su última novela "El susurro del fuego" (Suma de Letras), un nuevo thriller ambientado en las Islas Canarias y donde por primera vez sitúa la trama en España.

Tal y como explica el propio escritor en el epílogo, la novela nació en 2024 en un viaje con su familia cuando observó en Puerto de la Cruz a un joven sentado en un banco mientras una chica a su lado le abanicaba y pedía ayuda.

"Era solo una bajada de azúcar que se solucionó con un refresco pero aquella simple imagen, en un entorno idílico, me arrolló y en ese instante exacto surgió el inicio de la historia", recuerda.

A partir de ahí, Castillo sitúa la trama en Tenerife, 2019 cuando dos hermanos mellizos Mario y Laura Ardoz, visitan las Islas y él acaba de recibir su última sesión de quimioterapia y ella cree que ese viaje es la mejor manera de volver a empezar tras el cáncer.

Sin embargo, en plena estancia, el joven sufre una recaída que lo mantiene ingresado en el hospital un par de días y, a su salida descubre que su hermana ha desaparecido y su móvil la ubica en un paraje desolado por la lava, lo que da inicio así una búsqueda contrarreloj" junto a los personajes secundarios que acompañan al joven en la investigación.

Según han explicado desde su editorial, Castillo maneja de nuevo "las claves que han hecho de sus novelas un éxito pero dando un paso más", al poner en evidencia temas que siempre le han interesado y que mueven a sus personajes como el amor, el dolor, la familia como origen de los claroscuros del ser humano, la presencia de la enfermedad y la muerte o la fuerza destructora del miedo".

Asimismo, el autor de "La chica de la nieve" o "El cuco de cristal" aborda aspectos como "los caminos peligrosos que puede generar una manera tóxica de vivir la religión y las creencias, el enfrentamiento entre ciencia y religión, entre razón y fe".

La presentación de la novela tendrá lugar en Fnac Bilbao a las 18.30 horas con entrada libre hasta completar aforo y el autor firmará ejemplares de la novela.