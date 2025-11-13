Jefe de Unidad de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza recibe la medalla de Defense Nationale

El Jefe de Unidad de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, Aitor Ercilla Villabona, recibe la medalla de la Defense Nationale. - ERTZAINTZA

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Unidad de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, Aitor Ercilla Villabona, ha sido condecorado con la medalla de la Defense Nationale francesa en reconocimiento a su trabajo en defensa de la seguridad y la libertad en Europa.

El reconocimiento tuvo lugar este pasado martes en la embajada francesa en Madrid, en un acto presidido por el ministro consejero Nicolas Pellerel y la Cónsul General, Nathalie Berthy, coincidiendo con la fecha del armisticio de 1918 que puso fin a la I Guerra Mundial, según ha informado el Departamento de Seguridad.

