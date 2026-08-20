John Eliot Gardiner presenta en la Quincena de San Sebastián su nuevo proyecto, The Constellation Choir & Orchestra

SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director británico John Eliot Gardiner, especializado en musica antigua, presenta en la 87 edición de la Quincena Musical de San Sebastián su nuevo proyecto musical 'The Constellation Choir and Orchestra', que tiene como objetivo explorar el repertorio musical del pasado desde una visión contemporánea.

Desde la Quincena han indicado que el concierto de esta agrupación será el sábado 22 de agosto, a las 20.00 horas, en el Auditorio Kursaal donostiarra.

The Constellation Choir & Orchestra intepretará la 'Canción del destino' de Johannes Brahms y la 'Sinfonía n.º 2, Canto de alabanza' de Felix Mendelssohn, un programa romántico en el que participarán los cantantes Hilary Cronin, Sam Cobb y Jonathan Hanley. Aún quedan entradas en 'quincenamusical.eus' y en las taquillas del Kursaal y Teatro Victoria Eugenia.