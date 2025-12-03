Jornada lluviosa y temperaturas sin cambios este jueves en Euskadi

Un hombre se protege de la lluvia en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves un nuevo frente que volverá a cruzar la Comunidad autónoma. La jornada se presentará húmeda en gran parte del territorio, con lluvias más inntensas en la mitad norte. A partir de la tarde, no se descarta en esa zona la formación de algunas tormentas.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.300-1.400 metros. El viento de oeste-suroeste soplará con fuerza, y en el litoral podrán registrarse rachas muy fuertes. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos