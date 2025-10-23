La Jornada de Moda Sostenible de Gipuzkoa reúne a profesionales del sector, empresas y ciudadanía en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa ha organizado este jueves en San Sebastián la XVIII Jornada de Moda Sostenible, que ha reunido a representantes del sector, empresas, asociaciones, periodistas y ciudadanía.

La cita, con el lema 'Salud, transformación y responsabilidad en la industria textil', ha reunido a profesionales del sector, empresas, asociaciones, periodistas y ciudadanía para reflexionar sobre el impacto de la moda en la salud, el bienestar y el medioambiente.

Durante la apertura, la directora foral de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, ha recordado que "la moda del futuro no puede construirse a costa de la salud de las personas ni del planeta" y ha destacado "el papel que Gipuzkoa desempeña como territorio pionero en la promoción de la sostenibilidad aplicada al sector textil".

"Desde el Departamento de Sostenibilidad hemos demostrado que es posible tejer alianzas entre instituciones, empresas, diseñadores y ciudadanía para impulsar una moda que sea motor de desarrollo económico, pero también de salud y bienestar", ha destacado.

La jornada ha contado con tres mesas de diálogo y dos ponencias que han abordado la relación entre la composición textil y la salud, los relatos de transformación empresarial y el poder del consumo responsable.

En la primera mesa, Begoña Borrell (AITEX) y Santi Mallorquí (Organic Cotton Colours) han analizado cómo los tejidos y tintes pueden afectar directamente a la salud y al entorno.

La segunda mesa ha reunido a Juan Ortiz (ECODES), Edu Uribesalgo (Ternua Group) y Mikel Elzo Feijoo (SKFK), que han compartido experiencias de innovación y sostenibilidad en el ámbito empresarial. La tercera mesa, centrada en el consumo responsable, ha contado con Carmen Torres (ModaEspaña), Rosa P. López, Noema Paniagua (Moda-Re) y Sònia Flotats (Move! Moda en Movimiento), que han puesto en valor el papel de la ciudadanía a la hora de impulsar un modelo más justo y transparente.

La clausura ha corrido a cargo de la periodista e investigadora Brenda Chávez, quien ha reivindicado el papel de la comunicación en la transformación del sector. "Contar bien las historias y visibilizar las buenas prácticas es tan importante como diseñar o fabricar", ha defendido.