Jornada con muchas nubes y chubascos, este martes en Euskadi

Archivo - Cielo muy nuboso. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi cielos muy nubosos y chubascos, sobre todo en la mitad norte, mientras que serán menos probables en el sur, donde se abrirán claros. Además, podrían ser en forma de nieve por encima de los 1.500 metros.

El viento soplará de componente noroeste con cierzo fuerte en el Valle del Ebro. Las temperaturas no experimentarán cambios relevantes aunque las máximas podrían ser algo más altas. En las capitales, se esperan máximas de 9 grados en Vitoria y 13 grados en Bilbao y San Sebastián.