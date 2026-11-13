Jornada nubosa con chubascos intermitentes y máximas de 16-20 ºC, este sábado en Euskadi

Archivo - Nubes en la costa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada nubosa con chubascos intermitentes y temperaturas máximas de 16-20 ºC.

Abundarán las nubes en las comarcas del interior, mientras que hacia la costa podrán abrirse claros a lo largo del día. Los chubascos serán intermitentes, con mayor frecuencia durante la segunda mitad del día y afectando en menor medida a las comarcas costeras.

El viento soplará del suroeste, a ratos intenso y favorecerá la subida de las temperaturas, sobre todo en la zona en la zona cantábrica, donde podrán alcanzarse los 20 °C de máxima, mientras en el interior no superarán los 16 ºC. Las mínimas, por su parte, oscilarán entre los 8 ºC del interior y los 13 ºC de la costa. Por la tarde el viento girará a oeste-noroeste en la costa.