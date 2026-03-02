Jornada primaveral, con temperaturas máximas que superarán los 20 grados en la costa, este martes en Euskadi

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi otra jornada primaveral, con temperaturas máximas que superarán los 20 grados en la costa.

Volverán a aparecer nubes medias y altas, más presentes durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche el cielo quedará poco nuboso. Es posible que entre algo de calima.

El viento soplará del sur-sureste y será más intenso a primeras horas en el este. Con el avance del día tenderá a amainar y en el litoral se impondrá el viento de componente este-noreste.

Las temperaturas se mantendrán suaves y agradables para la época, con máximas que alcanzarán los 16 grados en el interior y los 21 grados en la costa y mínimas que oscilarán entre los 6 grados en el interior y los 12 grados en la costa.