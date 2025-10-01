Jornada soleada y ascenso de temperaturas, este jueves en Euskadi

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves, día 2, una jornada soleada con más calor durante el día. El cielo estará despejado, a excepción de algunas nubes altas que irán a más a partir de la tarde.

A primera hora de la mañana podrán aparecer algunos bancos de niebla pero, en general, menos densos y persistentes que el día anterior. El viento soplará flojo variable, tendiendo a nordeste por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán siendo frescas, pero las máximas subirán hasta alcanzar valores prácticamente veraniegos.

En San Sebastián, las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados, mientras en Bilbao la mínima será de 12 grados y la máxima de 25. En Vitoria-Gasteiz, las temperaturas mínimas rondarán los 6 grados y las máximas los 26.