Jornada soleada y descenso de las temperaturas en la costa, este viernes en Euskadi

Archivo - Sol en la costa vasca. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi un día soleado, aunque con algunas nubes bajas en la vertiente cantábrica tras el giro del viento a noroeste, y nubes de evolución por la tarde-noche.

A lo largo de las horas centrales el viento irá pasando a soplar del noroeste, por lo que las temperaturas diurnas de la costa podrían bajar un poco, especialmente en Bizkaia. En la mitad sur el viento girará más tarde y todavía hará más calor.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 ºC en el interior y rondarán los 27-28 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 ºC en la costa y los 18-19 ºC en la costa.