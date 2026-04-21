Jornada soleada este miércoles, con bajada notable de temperaturas en el norte de Euskadi

Jornada soleada en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi tiempo más estable y fresco. Será una jornada soleada, a pesar de algunas nubes medias y altas, con intervalos nubosos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, sobre todo por la tarde y en el litoral.

El viento será inicialmente del sur, pero a lo largo de la mañana girará a componente oeste y por la tarde soplará del norte en el interior.

Por ello, las temperaturas máximas de la mitad norte bajarán de manera notable, mientras en la mitad sur las temperaturas diurnas pueden descender ligeramente.