José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés protagonizan 'Panorama desde el puente' en el Arriaga

José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés protagonizan 'Panorama desde el puente' - TEATRO ARRIAGA/GERARDO SANZ

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este viernes y sábado, días 30 y 31 de octubre, una nueva versión de la obra de Arthur Miler 'Panorama desde el puente', protagonizada por José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés.

Según ha explicado el teatro bilbaíno, la "ambiciosa" versión realizada por Eduardo Galán "conserva toda la fuerza del texto original, acercándolo al mismo tiempo al público contemporáneo". Javier Molina, actual codirector artístico del Actors Studio de Nueva York, dirige este trabajo.

José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés protagonizan 'Panorama desde el puente', en la que les acompañan en el escenario Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes, para "dar vida a esta tragedia contemporánea donde se cruzan el deseo, el honor, los celos y las pasiones más extremas".

Del diseño de vestuario se encarga Emilio Sosa, "uno de los grandes creadores de Broadway" y durante cuatro años presidente del American Theatre Wing, y la escenografía ha sido concebida por Elisa Sanz, Premio Nacional de Teatro. La iluminación corre a cargo de Nicolás Fischtel y la música original y espacio sonoro es obra de Manu Solís.

Desde el Arriaga han recordado que 'Panorama desde el puente' es una de las obras "más representadas y aclamadas" de Arthur Miller, "un retrato demoledor de los conflictos humanos y sociales en el Nueva York de posguerra".

La obra, han destacado, aborda temas como las consecuencias trágicas del deseo prohibido, la inmigración ilegal, el sueño americano y las dinámicas familiares, mientras "reflexiona sobre los límites entre el deber y el deseo".