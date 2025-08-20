Josema Yuste, Javier Losán, Esther del Prado y Santiago Urrialde llevan a Bilbao 'Que Dios nos pille confesados'

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Josema Yuste, Javier Losán, Esther del Prado y Santiago Urrialde llevarán al teatro Campos de Bilbao del 22 al 27 de agosto la comedia 'Que Dios nos pille confesados', un espectáculo de enredo con "sospechas, polis, cacos, amor, estafas, tentaciones y hasta un cirio", según han informado los organizadores.

El padre Beltrán (Josema Yuste) visita a la marquesa Pilar (Esther del Prado), que posee un valioso cuadro del siglo XVII. El inspector (Santiago Urrialde) ha chequeado las medidas de seguridad y descarta que un ladrón pueda llevárselo. "Pero al sacerdote no se le escapa una y sospecha que el fontanero Floren (Javier Losán) está planeando un robo. Chapucero, sí, pero robo al fin y al cabo...", han relatado.

Los pases serán el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 19.00 horas, y el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto a las 20.00 horas.