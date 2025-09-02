Un joven fallecido y otros dos heridos graves al volcar su vehículo en Okondo (Álava)

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha fallecido y otros tres han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, al salirse de la calzada y volcar posteriormente el vehículo en el que viajaban en Okondo (Álava). Todas las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha ocurrido pasados unos minutos de la una de la madrugada de este martes, en la carretera A-3632, a su paso por el municipio alavés de Okondo. El vehículo accidentado se ha salido de la calzada y ha quedado volcado en la vía.

En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, estos con lesiones de mayor gravedad. Tras ser rescatados por los bomberos, los sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, el conductor del vehículo ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido ha sido trasladadas a un centro hospitalario, dos de ellas con heridas de gravedad.

Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado totalmente cortada al tránsito de vehículos y se ha abierto al tráfico a las cinco y media de la mañana.