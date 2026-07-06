Jóvenes de Errenteria renuevan el mural en apoyo a la comunidad LGTBI de la localidad atacado con pintura

Jóvenes pintando el mural. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de los gaztelekus de la localidad guipuzcoana de Errenteria han renovado el mural de apoyo a "la diversidad y el respeto", que fue atacado con pintura, "enfrentando la LGTBI+fobia".

El Ayuntamiento de Errenteria ha recordado que, dentro del ciclo Francisaldia, jóvenes de la localidad crearon murales en los gaztelekus del municipio en colaboración con la artista Berexiart. El objetivo de la iniciativa fue "promover la reflexión y el trabajo con las jóvenes sobre las vidas LGTBI+, así como fortalecer los gaztelekus como espacios de referencia en favor de la diversidad, el respeto y la libertad".

Asimismo, como resultado del trabajo realizado durante todo el curso (junto a la Drag Boombay Star, las Bibliotecas Municipales, Kuirdinadora y Treba Nerabeak) en torno a las realidades de la diversidad afectivo-sexual, y con la ayuda de la Kuirdinadora, pintaron la bandera LGTBI+ en las escaleras de la plaza Pablo Sorozabal de Beraun.

Fuentes municipales han explicado que "en los últimos días han atacado la pintura de las escaleras de Beraun" y "ante estos ataques, las y los jóvenes han dejado claro que no van a aceptar ningún paso atrás y han vuelto a reivindicar que Errenteria es un municipio en el que caben todas las personas".

Por ello han querido trasladar que "a LGTBI+fobia no tiene sitio en Errenteria" y han recuperado los murales y renovado su compromiso "en favor de la libertad, la igualdad y la diversidad".