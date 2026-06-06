Juan Mari Aburto anuncia que no optará a la reelección como alcalde de Bilbao en los próxiimos comicios municipales

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, junto al presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bibao, Juan Mari Aburto, ha anunciado este sábado que no optará a la reelección como regidor de la capital vizcaína en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Aburto ha realizado este anuncio en rueda de prensa en Bilbao, junto al presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola, que le ha trasladado el reconocimiento a "su compromiso y valores".

El alcalde ha afirmado que ha adoptado esta decisión tras "una larga reflexión conjunta" con el presidente de la formación jeltzale en Bizkaia. "Es la mejor decisión para Bilbao y para la sociedad bilbaína", ha dicho Aburto.

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