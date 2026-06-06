Esteban reconoce el "compromiso" de Aburto como alcalde de Bilbao, "siempre obrando con bondad y generosidad"

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban - Unanue - Europa Press

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido, tras anunciarse que el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, no se presentará a la reelección, su "compromiso con Euskadi", y ha afirmado que siempre ha obrado "con bondad y generosidad".

Esteban se ha referido al todavía regidor de este modo con un mensaje en sus redes sociales, en la que acompaña el siguiente mensaje con una foto de ambos en un acto del partido: "Sólo tengo buenas palabras para Juan Mari Aburto, por su trabajo incansable en favor de Bilbao, Bizkaia y Euskadi".

"Siempre obrando con bondad y generosidad, como ahora has demostrado. Eskerrik asko, Juan Mari, por tu compromiso con Euskadi", ha agradecido Esteban.