La Junta de Portavoces de Loiu condena las pintadas amenazantes contra el alcalde, sin la adhesión de EH Bildu

Pintadas contra el alcalde de Loiu, Josu Andoni Begoña (PNV) - PNV

BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de Loiu, en Bizkaia, ha condenado las pintadas amenazantes e insultantes aparecidas durante este pasado fin de semana por las calles del municipio contra su alcalde, Josu Andoni Begoña (PNV), sin que se haya sumado EH Bildu al texto acordado.

El texto, apoyado por jeltzales y el PP, al que no se ha adherido la coalición soberanista, destaca que la noche del pasado sábado, día 27, en diferentes puntos de Loiu aparecieron pintadas "que atentan contra la integridad de las personas, incorporando coacciones y amenazas". En las pintadas, el nombre del regidor aparece en una diana, y se pueden leer insultos y la expresión 'Kalera (a la calle)'.

Por ello, "lejos de intentar silenciar estos hechos o restarles importancia", la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Loiu se ha reunido en sesión extraordinaria este lunes y ha acordado condenarlos "de forma rotunda y sin matices".

"En Loiu no se admiten coacciones ni amenazas contra nadie, y menos aún contra personas que representan al conjunto de la ciudadanía y que han sido elegidas democráticamente", advierte el texto.

"ACTITUDES TOTALITARIAS"

Para la Junta de Portavoces, "estas pintadas constituyen expresiones de violencia que atentan contra la convivencia y que únicamente retratan la naturaleza de quienes las realizan: actitudes totalitarias, que entienden el miedo y la coacción como forma de hacer política".

El acuerdo destaca que, "más allá de las discrepancias políticas que legitimamente representan los distintos proyectos políticos firmantes" de la condena, quieren mostrar su "solidaridad y apoyo, en primer lugar con el alcalde de Loiu, Josu Andoni Begoña, así como con sus compañeros y compañeras de esta institución". "Hacemos extensivo este apoyo a su familia y a su entorno cercano", añade.

También remarca que Loiu "es un municipio con un gran corazón". "Y lo sucedido nos entristece y preocupa. Quien amenaza a un representante público en este caso, a nuestro alcalde, debe saber que nos tendrá enfrente, antes, ahora y siempre", asegura.