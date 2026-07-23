Juntas de Álava inician el proceso para implantar el registro interno electrónico y abrir su propia sede electrónica

Mesa de las Juntas Generales de Álava - JJGG ÁLAVA

VITORIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Juntas Generales de Álava ha dado su visto bueno al desarrollo e implantación de un registro electrónico interno para la presentación de escritos por parte de los grupos junteros, personal de la cámara y por la Diputación Foral de Álava, y a un posterior despliegue de la sede electrónica del parlamento alavés.

Su presidenta, Irma Basterra, ha señalado que la transición al registro electrónico de las Juntas Generales alavesas es "una necesidad estratégica inaplazable y un compromiso para modernizar la gestión pública, mejorar los flujos de trabajo administrativos, parlamentarios y normativos".

"Va a suponer una reducción más que significativa de los tiempos de respuesta y de los costes operativos derivados del uso de papel. Creemos que adoptar mejores prácticas en la gestión supone mejorar la eficiencia interna y, con ello, el posicionamiento de nuestro parlamento", ha valorado.

Según ha explicado, en la actualidad las formas de acceso al Registro General de las Juntas Generales de Álava son o bien vía presencial, en papel, o bien vía electrónica, pero "sin un desarrollo de registro al cien por cien". De hecho, pese a que el envío electrónico de documentación se ha incrementado, la utilización del papel y su presentación presencial en el registro es el modo habitual de trabajar de los grupos junteros.

Así, en los próximos meses se desplegará ese Registro Electrónico interno para los grupos junteros, personal y para los trámites de la Diputación Foral de Álava. A partir de su implantación, todas esas comunicaciones se gestionarán exclusivamente de forma electrónica. El personal de la cámara y de los grupos junteros recibirán formación específica sobre el uso del registro.

VENTANILLA VIRTUAL

Una vez implantado el registro interno, las Juntas Generales abrirán a la ciudadanía su Sede Electrónica, una ventanilla virtual donde presentar escritos y recibir notificaciones. Además, se analizará la posibilidad de integrar ese registro con otras administraciones públicas para que sea interoperativo.

"La puesta en marcha de la sede electrónica es reflejo de nuestro compromiso firme con la transparencia, la accesibilidad y el acercamiento de la actividad legislativa a la ciudadanía. Esta herramienta elimina las barreras físicas y temporales, ya que cualquier persona podrá presentar documentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con garantías de seguridad jurídica y autenticación", ha subrayado Basterra.

La presidenta de las Juntas alavesas ha resaltado que este tipo de medidas "fortalecen la confianza ciudadana" en el acceso a la institución y "refuerzan y actualizan su dinámica por ofrecer procesos más abiertos, auditables y eficientes".