Las Juntas de Bizkaia debaten la próxima semana las enmiendas parciales a los presupuestos

BILBAO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia debatirán la próxima semana en la Comisión de Hacienda y Finanzas las 514 enmiendas parciales que se han presentado al proyecto de presupuestos de 2026 para el territorio vizcaíno, como paso previo a la aprobación de las cuentas en pleno el próximo día 29.

El presupuesto continúa su tramitación parlamentaria después de que este pasado viernes se rechazara la devolución del proyecto que solicitaban las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado los grupos de la oposición (EH Bildu, PP y Elkarrekin) en el pleno de la Cámara foral, donde PNV y PSE-EE, grupos que dirigen la Diputación, cuentan con mayoría absoluta.

A partir del martes, comenzará el debate de las 514 enmiendas parciales registradas por los grupos junteros al proyecto elaborado por el Gobierno foral en nueve sesiones de la Comisión de Hacienda y Finanzas, una por cada departamento.

Así, en la primera jornada, se tratarán las enmiendas del área de Administración Pública y Relaciones Institucionales (10.30 horas), las correcciones en Euskera, Cultura y Deporte (12.30 horas) y las medidas planteadas en Promoción Económica (16.00 horas).

El miércoles, la Comisión de Hacienda y Finanzas debatirá a las 9.30 horas las enmiendas de Transportes, Movilidad y Turismo, a las 12.00 horas las de Medio Natural y Agricultura y a las 16.00 horas las de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Las enmiendas parciales del presupuesto de Acción Social se abordarán el jueves a mediodía, mientras que ese mismo día a las cuatro de la tarde se tratarán las propuestas en el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. El debate se cerrará el viernes con las enmiendas en Hacienda y Finanzas (9.30 horas).

1.716,2 MILLONES DE DISPONIBLE

La Diputación de Bizkaia ha elaborado un proyecto de presupuestos para 2026 que se eleva a 11.320,3 millones de euros, un 6,19% más que este año, y de ellos 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más.

El área que mayor peso tiene en las cuentas es Acción Social, con 767,2 millones, seguida de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, 250,7 millones, y Transportes, Movilidad y Turismo, con 221,3 millones.

Por su parte, Administración Pública y Relaciones Institucionales tiene reservada una partida de 89,5 millones, Empleo, Cohesión Social e Igualdad de 87,6 millones, Promoción Económica de 81,4 millones, Medio Natural y Agricultura de 79 millones, Euskera y Deporte de 70,4 millones y Hacienda y Finanzas de 69,2 millones.