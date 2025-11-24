Juntas Generales de Bizkaia se suman a la campaña contra la violencia machista hacia las mujeres

Fachada de la sede en Bilbao de la Cámara vizcaína iluminada contra la violencia machista - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia se han sumado a la campaña promovida por Emakunde con motivo de la conmemoración de este lunes el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Tras mostrar la Cámara vizcaína su adhesión a la iniciativa durante su último pleno, celebrado el pasado miércoles, la conmemoración continúa, con motivo del 25 de noviembre, con la colocación en la fachada de su sede bilbaína, como en años anteriores, de un gran círculo violeta para "hacer visible el rechazo a la violencia machista".

El símbolo ya luce en la fachada de Hurtado de Amézaga, que se iluminará por la noche con el color que simboliza la lucha contra la violencia machista.

En una nota, las Juntas han informado asimismo que el 'punto lila' violeta será visible también, de diferentes formas, en sus sedes parlamentarias de Gernika y Abellaneda, en comunión con la campaña que promueve Emakunde y con el objetivo de "extender esta reivindicación" y que este símbolo esté presente en los lugares que representan "la voluntad popular de la ciudadanía de Bizkaia".

Tal y como subrayan desde la Cámara vizcaína, "esta voluntad popular ha expresado en numerosas ocasiones su condena a la violencia de género que sufren muchas mujeres" por lo que, "todos los edificios de las Juntas Generales lucirán esta señalética indicativa de 'espacio libre' de agresiones sexistas".

Por su parte, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha subrayado que este gesto simbólico "representa el compromiso firme de esta institución con la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres".

Otadui ha destacado, además, que "las Juntas Generales son la casa de la ciudadanía vizcaína, un espacio que debe ser referente en la defensa de la igualdad, la convivencia y el respeto y con el que recordamos a todas las mujeres que han sufrido violencia y reiteramos que no daremos ni un paso atrás" ha concluido.