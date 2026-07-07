Las Juntas Generales repetirán este año como una de las sedes de Magialdia

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava repetirán este año como una de las sedes del festival internacional de magia Magialdia, según ha acordado este martes la Mesa del Parlamento foral.

De esa forma, las Juntas volverán a abrir sus puertas de la calle Prado a las Rutas de la Magia, especialmente diseñadas para un aforo reducido, de no más de 30 personas, en las que se está en contacto directo con las y los artistas.

Como el año pasado, se ofrecerán tres pases durante tres tardes seguidas, con entrada gratuita aunque con invitación, según han informado las JJGG en un comunicado.

La presidenta de Juntas Generales, Irma Basterra, ha afirmado que la participación en este tipo de iniciativas permite a la institución foral darse a conocer entre la ciudadanía. "Abrimos nuestras puertas; contamos quiénes somos, cuál es nuestra función y la importancia de las decisiones que aquí se toman", ha indicado.