Juntas de Gipuzkoa piden respeto a los derechos humanos "de manera integral, universal e indivisible"

Archivo - Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa - JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han reafirmado que los derechos humanos y las libertades fundamentales "deben respetarse de manera integral, universal e indivisible, sin aplicación selectiva en función de intereses ideológicos o coyunturales". "Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, en Ucrania, Gaza, Venezuela, Irán, Euskadi y en cualquier lugar del mundo", han defendido.

En el Pleno de la Cámara foral de este miércoles, los grupos junteros de PNV, PSE-EE y PP han transaccionado una moción, de una propuesta original de los jeltzales para pedir "el fortalecimiento del multilateralismo y de la Unión Europea para responder al peligro de la división del mundo y la ley de la fuerza", que no ha contado con el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Gipuzkoa.

En el texto, las Juntas de Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a que, en el desarrollo de políticas de cultura democrática y defensa de los derechos humanos, continúe promoviendo "una sociedad pacífica, cohesionada y plural" en el territorio, "contribuyendo a una Euskadi que continúe defendiendo los valores europeos".

Asimismo, hacen un llamamiento a las instituciones de la Unión Europea para que continúen promoviendo "una autoridad democrática sólida, creíble y cohesionadora, que no se sometan a intereses que fragmenten o debiliten la construcción europea y que refuercen la unidad y la legislación internacional para consolidar la paz en libertad, democracia, derechos humanos y seguridad, junto con los Estados, naciones y pueblos que integran la Unión".

El Parlamento foral guipuzcoano sigue apostando por "los valores de las Naciones Unidas que garantizan la paz, velando por el cumplimiento efectivo de su Carta y por su facultad para hacerla cumplir, promoviendo el diálogo entre los pueblos y exigiendo responsabilidades por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos".

En esa línea, consideran "inadmisible" el "resurgimiento de dinámicas neoimperiales" y condenan "cualquier intento de imponer la voluntad de un Estado sobre otro de forma unilateral y mediante la fuerza, sustituyendo el derecho internacional por la lógica de la confrontación". Además, reafirman su apuesta "inequívoca" por "el multilateralismo como vía legítima" para abordar los asuntos internacionales y resolver conflictos.

CONDENAS "SIN AMBIGÜEDAD"

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, además, condenan "sin ambigüedad" la "guerra de agresión" de la Federación Rusa contra Ucrania y "cualquier intento de apropiación de bienes o soberanía del Estado ucraniano". A su entender, Ucrania debe "participar plenamente en todas las decisiones relativas a su futuro".

En esa misma línea, consideran "inadmisibles" las "vulneraciones del orden democrático" en Venezuela, condenan la existencia de "detenciones arbitrarias y prácticas represivas", y rechazan "cualquier sustitución de la voluntad popular mediante mecanismos de fuerza, ya sea por actores internos o externos".

Asimismo, las Juntas Generales condenan tanto el ataque terrorista de Hamás contra la población israelí como la "respuesta desproporcionada" que ha causado "devastación masiva" en Gaza.

Por ello, exigen "el cese definitivo de las hostilidades, la garantía de acceso pleno a la ayuda humanitaria, el fin de la persecución a organismos humanitarios y el impulso decidido de una solución de dos Estados que permita construir una paz justa y duradera entre los pueblos de lsrael y Palestina". Asimismo, ven "fundamental" que en Irán "se avance en libertades y derechos fundamentales, superando dinámicas represivas".