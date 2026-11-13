Justicia crea 15 plazas de jueces y siete de fiscales en Euskadi para 2027

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BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal, con la que en Euskadi se crearán 15 plazas de jueces y siete de fiscales.

Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia, ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia Y Relaciones con las Cortes.

En dos años (2025 y 2026) se han creado 32 plazas judiciales en Euskadi, un aumento del 13,2%. De las 15 nuevas plazas judiciales para el País Vasco, 14 son para Tribunales de Instancia de Bilbao, San Sebastián, Durango, Irun, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo. La plaza restante será para la Audiencia Provincial de Bilbao.

Las 700 plazas creadas se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026, con lo que suman en total 400 de fiscales y 1.000 de jueces, mediante la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros, ha indicado.