Juzgan a partir es este lunes a once personas acusadas de una agresión homófoba a un joven en Basauri en 2021

Archivo - Varios cientos de personas participan en una manifestación en repulsa a la agresión homófoba sufrida por un joven el 10 de junio de 2021, en Basauri (Bizkaia) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá desde este lunes un juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba a un joven (de 23 años de edad en el momento de los hechos) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri. La vista se prolongará durante cuatro jornadas, y los acusados declararán el miércoles, día 11, según ha informado el TSJPV.

La agresión ocurrió hacia las 02.30 horas de la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri, en una zona del parque Bizkotzalde, donde se encontraban varios grupos de personas.

En un primer momento, un joven de uno de los grupos se dirigió a otro chico y, tras unas palabras, comenzó a agredirle, al tiempo que se acercaban otros componentes del mismo grupo, que continuaron con los golpes con los puños y las piernas hasta que la víctima cayó al suelo. Seguidamente, testigos de los hechos, que se encontraban en las inmediaciones, intervinieron para separar a los agresores.

La Policía Municipal de Basauri desplazada al lugar solicitó una ambulancia para atender al herido de múltiples contusiones en diferentes partes del cuerpo, por las cuales fue trasladado al hospital de Galdakao para recibir asistencia médica.

Las investigaciones y el trabajo conjunto de la Ertzaintza y la Policía Local permitieron dos días después la identificación de nueve jóvenes, de entre 18 y 27 años, como presuntos participantes en la agresión en las diligencias instruidas por el caso, cifra que se amplió posteriormente con dos acusados más.

CONDENAS PÚBLICAS

Tras conocer la agresión, el Ayuntamiento de Basauri condenó esta agresión, que calificó de "homófoba", ya que se llevó a cabo al grito de "maricón de mierda". También se sumaron a esta condena pública el Gobierno vasco, partidos políticos, el Parlamento vasco, el Delegado del Gobierno en el País Vasco y el Ararteko, entre otros.

Cuatro días después del ataque, miles de personas se manifestaron por la calles de Basauri para mostrar su "rotundo rechazo" a la agresión homófoba. Esta manifestación fue respaldada por la Koordinadora 28J de Bizkaia, junto con otros agentes sociales (Basauriko Asanblada Feminista, Kiskali Basauriko Gazte Talde Feminista, Hego Uribeko neska gazteak, Txarraska Gaztetxea, Koordinadora 28J, Intifada Marika, EHGAM, Sare lesbianista, ¡Ozen! Taldea, Iris Taldea, ¡Ukatu Uribe-Kosta y Harro! Plataforma).

Encabezada por una pancarta con el texto "Homofobiarik ez. Ninguna agresión sin respuesta" y en el que ondearon numerosas banderas arco iris, contó con la participación de la propia víctima, quien se mostró "emocionado" por las muestras de apoyo y de cariño recibidas. "Estoy agradecido a todo el mundo que ha venido a apoyarme y a la causa, y estamos todos juntos en esto", declaró.

Por su parte, colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Euskadi pidieron a la Fiscalía que actuase de oficio por la agresión al joven, al considerar que se trataba de "un claro delito de odio por razón de orientación sexual".