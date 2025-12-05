Koldo Mitxelena de San Sebastián acoge el martes una charla-concierto sobre la diáspora colombiana

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián acogerá el próximo martes el concierto-charla 'Voces que tejen territorio', un encuentro que invita a conocer el universo cultural que la diáspora colombiana está tejiendo en Gipuzkoa.

La cita se enmarca en el programa 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas', impulsado por la Diputación foral para "escuchar, visibilizar y dar espacio a las voces de personas y comunidades que viven en Gipuzkoa y forman parte activa de ella".

La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que con 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas', la Diputación quiere "seguir construyendo una Gipuzkoa plural, abierta y consciente de la riqueza de quienes la habitan".

"Escuchar y acompañar a las comunidades que encuentran aquí su hogar es una responsabilidad colectiva. Las experiencias compartidas dentro de este proyecto nos muestran cómo la cultura es un espacio de encuentro, de cuidados y de ciudadanía activa", ha afirmado.

'Voces que Tejen Territorio' propone un recorrido por experiencias culturales, artísticas y comunitarias desarrolladas por Ecocrea, asociación que "fortalece la identidad, la creatividad y la participación ciudadana de la comunidad colombiana desde una mirada contemporánea", han explicado desde la institución foral.

La jornada se abrirá con 'Raíces en Movimiento', una conversación a cargo de Isabel Muñoz, presidenta de la entidad, en la que se presentarán las claves de la pedagogía comunitaria que Ecocrea desarrolla en Gipuzkoa.

Tras este diálogo inicial, tendrá lugar una conversación intergeneracional con la participación de Smith y Paloma, integrantes del proyecto 'Jóvenes que Tejen Territorio', y de Adriana y María, participantes en el proyecto 'Tejiendo Raíces'. Las ponentes compartirán cómo estos espacios han reforzado sus voces y su liderazgo, y cómo la asociación ha contribuido a su desarrollo como parte viva de la comunidad.

El encuentro concluirá con la presentación musical de Río Cumbia, agrupación que fusiona sonidos tropicales y folclóricos con propuestas contemporáneas. La sesión se desarrollará en castellano y comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Convento Santa Teresa de San Sebastián, actual sede del Koldo Mitxelena.