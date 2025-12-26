Kontseilua llama a "llenar" el acto de Bilbao este sábado para impulsar "un nuevo ciclo de revitalización del euskera"

Presentación del acto de Kontseilua en favor del euskera este sábado en Bilbao.
Publicado: viernes, 26 diciembre 2025 12:35
BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskalgintzaren Kontseilua ha realizado un llamamiento a "llenar el Bilbao Arena" este sábado en el acto que ha organizado para impulsar "un nuevo ciclo de revitalización del euskara". Su objetivo es hacer "una demostración de fuerza y unidad" a favor de esta lengua, impulsar "el salto urgente que necesitan las políticas lingüísticas" y dar "respuesta a los movimientos contra el euskara surgidos desde los tribunales".

Con el lema 'Pizkundea', el evento, "cargado de reivindicaciones tejidas a través de las aportaciones de artistas y creadores culturales", se desarrollará en el Bilbao Arena a partir de las cinco de la tarde, según ha explicado Kontseilua.

Su objetivo es convertir este acto en "la chispa a favor de un nuevo ciclo de revitalización (pizkundea) del euskara", para lo que contará con "representantes destacados del ámbito del euskara y del mundo de la cultura".

Entre otros, está prevista la participación de los actores Ramon Agirre, Miren Gaztañaga, Itziar Ituño, Edurne Azkarate y Olaia Aguayo, así como los músicos Gorka Urbizu, Gontzal Mendibil, Maia Iribarne, Miren Narbaiza 'Mice', Joseba Tapia, Amets Aranguren, Anari, Beñat Goitia 'Benizze' y Julen Goldarazena 'Flako Fonki'. También se contará con los bertsolaris Ane Labaka y Sustrai Colina.

TODA LA SOCIEDAD

Kontseilua ha apelado a "llenar el Bilbao Arena" para hacer "una demostración de fuerza y unidad" a favor del euskara, reivindicar que la normalización y revitalización de esta lengua "es responsabilidad de toda la sociedad", e impulsar "el salto urgente que necesitan las políticas lingüísticas".

Asimismo, ha añadido la necesidad de "dar respuesta a los movimientos contra el euskara surgidos desde los tribunales en las últimas semanas".

Según ha explicado, el acto ha recibido "un gran apoyo" y se espera una amplia representación política, sindical y social. Más de 200 voluntarios y trabajadores participarán en las tareas de organización y de seguridad y se han programado más de una docena de autobuses desde distintos puntos del territorio.

