Kontsumobide reforzará la vigilancia sobre los anuncios de alquiler para evitar prácticas ilegales o especulativas

Este año finalizarán 25.695 contratos de alquiler en Euskadi - KONTSUMOBIDE

VITORIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide intensificará la vigilancia sobre los anuncios de alquiler para garantizar que se respete la normativa vigente y proteger a los arrendatarios "frente a prácticas ilegales o especulativas".

Este organismo ha advertido, a través de un comunicado, sobre la importancia de que se cumpla la legalidad en la publicación de anuncios de alquiler de vivienda, "especialmente en el contexto de la emergencia habitacional en Euskadi".

Kontsumobide ha recordado que este año finalizarán 25.695 contratos de alquiler en Euskadi, un tercio de ellos en Gipuzkoa. Además, ha destacado que organizaciones sociales como Stop Desahucios han alertado de que "muchos arrendadores no están ofreciendo la renovación de contratos y que se están publicando nuevos alquileres con precios desorbitados, vulnerando los derechos de los inquilinos y la normativa vigente".

El Instituto Vasco de Consumo ha recordado que las agencias y los portales inmobiliarios "tienen obligaciones claras que deben cumplirse, sobre todo cuando los inmuebles se encuentran en zonas declaradas como tensionadas".

De esa forma, la información relativa al precio total del alquiler debe ser completamente transparente, incluyendo la renta mensual completa, los gastos obligatorios asociados y cualquier comisión o coste de intermediación, de manera que la persona consumidora pueda conocer de forma clara y precisa el coste real del arrendamiento.

REQUISITOS

Además --ha recordado-- la normativa establece requisitos específicos según el tipo de arrendador. En el caso de los propietarios particulares, es obligatorio indicar la renta del contrato anterior para evitar subidas injustificadas y permitir la comparación con precios históricos.

A su vez, los grandes tenedores deben informar del índice de referencia aplicado y explicar la relación entre este índice y el precio ofertado, garantizando así que los alquileres se mantengan dentro de los límites legales.

Por último, tanto las agencias como los portales inmobiliarios deben asumir la responsabilidad de verificar que la información facilitada sea correcta, de evitar prácticas engañosas o publicidad desleal, y de asegurar que los datos presentados sean coherentes y comprensibles durante todo el proceso de búsqueda y contratación.

El Instituto Vasco de Consumo ha anunciado que intensificará la vigilancia de los anuncios de alquiler, colaborando estrechamente con las oficinas municipales de consumo, "para garantizar que se respete la normativa vigente y proteger a los arrendatarios frente a prácticas ilegales o especulativas".