Kosner Baskonia celebrará este martes en la Virgen Blanca de Vitoria el título de campeones de la Copa del Rey 2026

Los jugadores del Baskonia celebran tras ganar la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kosner Baskonia celebrará este martes en la Virgen Blanca de Vitoria el título de campeones de la Copa del Rey de Baloncesto 2026. La emblemática plaza será el epicentro de una fiesta que "combinará tradición, espectáculo y cercanía con la afición", según ha informado el club alavés.

A las 17.30 horas de mañana la Plaza de la Virgen Blanca acogerá el inicio de la celebración, con animación previa a la llegada del equipo, que incluirá pantalla gigante con realización en directo, música con DJ, speaker, lanzacamisetas y distintos elementos audiovisuales para ambientar la espera.

A las 18.15 horas, el equipo partirá desde el Fernando Buesa Arena en su autobús oficial rumbo al centro de la ciudad. El recorrido será directo hasta la plaza, donde llegarán a las 19.00 horas escoltados en el último tramo por la Policía Local. Tras la llegada, tendrá lugar un aurresku de honor a cargo de Algara Dantza Taldea y, posteriormente, el capitán realizará una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen Blanca.

La celebración continuará en la balconada con la presentación individual de los jugadores, intervenciones del entrenador y el capitán y la interacción con la afición. El acto finalizará con el himno del club, efectos especiales y un espectáculo de fuegos artificiales, poniendo el broche final en torno a las 20.15 horas.

Vitoria-Gasteiz se prepara así para "teñirse de azulgrana y rendir homenaje a sus campeones en una tarde que promete quedar grabada en la memoria de todos los baskonistas y de la ciudad", ha destacado el club alavés.