Kristau Eskola dice que no mejorará su propuesta y que los sindicatos están "fuera de la realidad"

Publicado 28/03/2019 13:38:10 CET

Llama a la responsabilidad de ELA y lamenta que el resto de sindicatos "hagan eco" de los planteamientos de esta central sindical

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, ha afirmado que su organización no puede mejorar la última propuesta que ha trasladado a los sindicatos para desbloquear el conflicto en los centros de enseñanza concertada de Iniciativa Social y ha asegurado que los sindicatos, que tienen convocados nuevas huelgas del 1 al 4 de abril, están "fuera de la realidad".

En declaraciones a Europa Press, se ha referido, de esta manera al documento que los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT han hecho llegar este pasado miércoles a las patronales de los centros de educación de Iniciativa Social y al Departamento vasco de Educación con las claves que, a su juicio, "permitirían aproximarse a los acuerdos, profundizando en contenidos que den una respuesta adecuada a unos trabajadores que llevan 10 años sin que se haya renovado su convenio".

El documento es la respuesta sindical a la propuesta que la patronal Kristau Eskola trasladó a los sindicatos este pasado lunes en la reunión mantenida entre las dos partes. El responsable de una de las principales patronales del sector ha asegurado que la respuesta de los sindicatos "no tienen en cuenta ni la realidad ni las posibilidades que tiene el sitema concertado", que es "una realidad validada por los últimos informes del Consejo Escolar de Euskadi", ha añadido.

Por lo tanto, cree que los sindicatos están "mirando a otro sitio" y su propuesta está "totamente fuera de la realidad", lo que les imposibilita "llegar a un acuerdo y a tener un diálogo".

Ormazabal ha asegurado que "la pelota está en su tejado" porque Kristau Eskola ha hecho una propuesta que "no puede mejorar". "No hay ninguna posibilidad de mejorar la propuesta y eso en la reunión con ELA se le ha dicho, les dijimos 'vamos a hacer un esfuerzo', se ha hecho, y no hay posibilidades de mejorar", ha afirmado.

El responsable de Kristau Eskola ha indicado que los sindicatos se tienen que poner a "trabajar y negociar desde una lectura de la realidad existente en el sistema concertado" actual.

Ormazabal ha insistido en que es "la mejor propuesta" que pueden ofrecer y ha recordado que es la séptima que presentan en la mesa de negociación del convenio. "Llega hasta dónde puede llegar la oferta que podemos hacer los centros que conformamos Kristau", ha añadido.

Por lo tanto, ha señalado que no tiene previsto, en principio, convocar nuevas reuniones con todos los sindicatos y tampoco bilaterales. Ormazabal ha llamado a la "responsabilidad" de ELA porque es el sindicato que ostenta la mayoría y, por tanto, "al que le corresponde tener mayor responsabilidad e intentar desconvocar la huelga",

A su juicio, el resto de sindicatos están, "de alguna manera, haciendo eco de lo que propone ELA en la mesa" y, por tanto, suya es "la gran responsabilidad", para preguntarse si "ésta es la mejor manera de lograr un acuerdo, de negociar, causando un perjuicio a padres, alumnos y a todos los que conformamos el sistema", le ha interpelado al sindicato nacionalista.

MEDIACIÓN

Ormazabal ha indicado que, a pesar de que no ven "ingredientes nuevos para poner encima de la mesa", Kristau sigue teniendo voluntad negociadora, aunque ve "difícil el diálogo" y ha asegurado que, muestra de ello, son las 23 reuniones mantenidas con los sindicatos y las 20 desarrolladas con el Gobierno Vasco.

Por otra parte, ha afirmado que no se cierran a una mediación pero creen que debe haber una condición previa, y es que haya un compromiso de la Administración de "poner los medios para que lo que salga de esa mediación se pueda hacer efectivo".

Ante el papel que está desarrollando el Gobierno Vasco, ha asegurado que su línea es la de poner encima de la mesa una posible solución en torno al tema del mantenimiento del empleo, las recolocación y las prejubilaciones, pero cree que es "muy pronto para comprobar el efecto de esa propuesta", que ven de manera "positiva", aunque consideran que es "mejorable". "Como punto de partida de negociación no está mal", ha asegurado. No obstante, ha indicado que, en estos momentos, "el tema no se tiene que focalizar en el Gobierno sino en los sindicatos".