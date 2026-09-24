Kutxabank amplía sus servicios de gestión patrimonial en Andalucía, reforzando su presencia en Córdoba

Oficina de Banca Premium de Kutxabank en Córdoba - KUTXABANK

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank sigue impulsando su estrategia de gestión patrimonial en Andalucía con la llegada de la Banca Premium a Córdoba, desde la que presta ya un servicio experto y especializado a clientes de altos patrimonios. La entidad amplía así sus servicios de mayor valor añadido, después de consolidar sus servicios de banca privada en la provincia y desplegar ambas bancas en Málaga.

Según ha informado el banco vasco, desarrolla una propuesta integral para clientes con necesidades patrimoniales avanzadas, a través de su unidad de Wealth Management. Bajo este paraguas, la oficina de Córdoba -con un equipo de 33 gestores- presta servicio a clientes de Banca Personal, Banca Premium -orientada a patrimonios en el tramo entre 400.000 euros y 1 milón de euros y con una propuesta diferencial de planificación financiera- y de banca privada, a través de Fineco Banca Privada Kutxabank, enfocada en altos patrimonios que demandan un mayor grado de sofisticación y un acompañamiento altamente personalizado.

Adicionalmente, el grupo desarrolla otros ámbitos de gestión patrimonial -gestión colectiva y personalizada- a través de su red de oficinas de atención a particulares. El servicio de gestión patrimonial o Weath Management de Kutxabank en Córdoba gestiona ya un volumen agregado de patrimonios superior a 2.400 millones de euros.

"Somos pioneros en la industria de la gestión de activos y la gestión patrimonial. Desarrollamos esta actividad desde hace más de dos décadas y, durante este tiempo, hemos perfeccionado un modelo único, que combina la cercanía con el cliente, el asesoramiento especializado, la planificación financiera y el acceso a soluciones de inversión diversificadas, en un entorno de mercado cada vez más complejo y exigente", ha explicado el director de Wealth Management de Kutxabank, Joseba Orueta.

CULTURA DEL AHORRO

En sus palabras, "en base a este modelo, respaldamos la transición desde la cultura del ahorro a la de la inversión y ponemos el foco en los objetivos del cliente -preservación y crecimiento del patrimonio y ordenación financiera a lo largo del ciclo vital-, mediante un acompañamiento personalizado".

Andalucía se ha consolidado como una de las regiones con mayor dinamismo económico y crecimiento patrimonial en España y constituye un territorio prioritario para el desarrollo de los servicios de Wealth Management de Kutxabank, como palanca de crecimiento en el segmento de mayor valor añadido. En 2025, su negocio de gestión patrimonial avanzada creció cerca de un 20% en Andalucía y es atendido por un equipo de más de 70 gestores especializados.

La entidad prevé mantener su inversión en capacidades y talento, con el objetivo de seguir elevando la calidad del servicio y acompañar a un número creciente de clientes en la gestión de su patrimonio en los próximos años. De hecho, las aperturas en Córdoba y Málaga han venido acompañadas del refuerzo del equipo de Wealth Management en Andalucía y la previsión de seguir ampliando el servicio progresivamente a otras capitales andaluzas.

GESTIÓN PATRIMONIAL

Kutxabank mantiene una posición de referencia -los cuartos- en el mercado de patrimonios gestionados fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión) que, a junio de 2026, se eleva a 48.400 millones, y fue la primera gestora en suscripciones netas en fondos de inversión en el primer semestre.

Sus más de 450 gestores patrimoniales especializados y su amplia capilaridad territorial -25 provincias- en España, le permite la "hiperproximidad y el conocimiento profundo del perfil de cada uno de sus clientes", ha concluido la entidad.