LAB aboga por replantearse la continuidad de la huelga en Tubos Reunidos y analizar si "pasar a otra fase de lucha"

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, cree que ha llegado el momento de replantearse la continuidad de la huelga indefinida en Tubos Reunidos de Amurrio y analizar si hay que "pasar a otra fase de lucha", decisión que se adoptará en una asamblea general que se convocará en próximas horas.

En declaraciones a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, Arroyo ha defendido que, "en gran medida, la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y, por lo tanto, es pertinente plantearse y debatir". "Es lo que estamos haciendo en estos momentos para ver cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase", ha destacado.

El dirigente de LAB ha dicho que en la asamblea "se va a hablar de todo", y se decidirá si se considera que hay que seguir con la huelga indefinida "o es mejor pasar a otra fase de lucha, viendo que ha pasado esa fase". "Es algo que va a decidir el conjunto de la plantilla en asamblea y que se va a comunicar en próximas horas", ha asegurado.