LAB denuncia el despido de 16 trabajadores de Algeposa tras la rescisión del contrato por parte de Papresa

Movilización de trabajadores de Algeposa en Errenteria - LAB

SAN SEBASTIÁN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha denunciado el despido de 16 trabajadores de la empresa Algeposa tras la rescisión del contrato "unilateral" por parte de la papelera Papresa de Errenteria (Gipuzkoa), a la que presta servicios. Ante esta "grave" situación, la plantilla ha iniciado este lunes movilizaciones para defender sus puestos de trabajo y no descartan intensificar las acciones "si no se ofrecen soluciones reales que garanticen el empleo".

En un comunicado, LAB ha explicado que el pasado día 18 Papresa comunicó a Algeposa la rescisión del contrato que mantenían vigente. Un día después, se informó a la plantilla de que "ese sería su último día de trabajo" en las instalaciones de la papelera. Así, ha criticado que la decisión se adoptó "de manera repentina, dejando a los trabajadores en una situación de absoluta incertidumbre".

La central sindical ha afirmado que, "como consecuencia directa de esta decisión", Algeposa ha comunicado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a la totalidad de la plantilla que trabajaba en Papresa, suponiendo el despido de 16 trabajadores.

Desde LAB han denunciado que esta situación "no es un hecho aislado", sino "la primera consecuencia directa de la grave situación" que atraviesa Papresa y de la gestión que está llevando a cabo su dirección, que ha calificado de "desastrosa" y que "está repercutiendo directamente en el empleo y en las condiciones de vida de los trabajadores, reflejo también de la precariedad y la inestabilidad que generan las subcontrataciones en el entramado industrial".

En ese sentido, han asegurado que no aceptan que los trabajadores "paguen las consecuencias de decisiones empresariales y de una mala gestión" y han exigido responsabilidades tanto a Papresa como a Algeposa, ya que ambas empresas "son responsables de la situación generada y del impacto social y laboral que está teniendo en 16 familias".

Finalmente, LAB ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales y ha advertido de que no van a permitir que "se normalicen este tipo de prácticas que dejan a las plantillas como moneda de cambio en conflictos empresariales".