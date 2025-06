Lakuntza llama al Lehendakari a "abandonar el autoritarismo y dar paso a la negociación" si no quiere huelgas

Reivindica la "fuerza colectiva" de ELA y su "legitimidad" para hacer política, que ejercerá por un SMI propio y un nuevo estatus político

BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha afirmado, tras ser reelegido al frente del sindicato, que la huelga es la "única opción" que le dejan a la central sindical, por lo que ha pedido al Lehendakari, Imanol Pradales, que, si no las quiere, debe "abandonar el autoritarismo y dar paso a la negociación".

Lakuntza ha realizado esta reflexión en el XVI Congreso de ELA, en el que ha sido nuevamente elegido para liderar el sindicato en los próximos cuatro años, con un apoyo del 90,37% de los congresistas.

En primer lugar, Lakuntza ha agradecido la confianza depositada en el nuevo Comité Ejecutivo y, tras afirmar que van a dar "lo mejor" que tienen, ha adelantado que intentarán "reforzar el apoyo colectivo en cada una de las comarcas, federaciones y secciones sindicales" del sindicato porque en ello reside la fuerza de ELA. "La nuestra es la fuerza colectiva", ha agregado".

ELA, FUERZA DE DEFENSA COLECTIVA

Asimismo, ha puesto en valor la "grandeza" del sindicato, que mejora las vidas de miles de trabajadores con su iniciativa colectiva. "La fortaleza de ELA da una oportunidad a todo el personal de este país; a todas las personas que están oprimidas, a las que están en las situaciones más vulnerables. El sindicato es una fuerza de defensa colectiva. Quien esté oprimido, quien quiera luchar, aquí tiene un lugar. No sobra nadie porque ELA es la herramienta más sólida que tienen las personas trabajadoras de este país", ha agregado.

En su discurso, Lakuntza ha asegurado que no es cierto que "todo el sindicalismo esté en crisis" y ha añadido que, lo que está en crisis, son "los sindicatos y agentes que no han optado por la confrontación".

"Ante un ataque neoliberal como el que vivimos, el modelo a favor de la mediación, la moderación y la comprensión está en crisis. Los sindicatos no estamos para frenar los clamores y deseos de la clase trabajadora, sino para organizar la lucha de las que peor lo están pasando", ha agregado.

Lakuntza ha criticado el modelo de mesas de diálogo social y ha afirmado que el dinero público que "se reparte en esas mesas" no puede ocultar una realidad y es que "de esas mesas, no sale nada bueno para los trabajadores, no hay ningún resultado".

"LA FOTO DE LA DERROTA"

"Esa es la foto de la derrota. Falta de apoyo y resultados. Nuestra realidad es otra. Gracias al modelo de confrontación y contrapoder, hemos conseguido victorias contra la precariedad, más y mejores convenios. Quien no se prepara para el combate, no tiene nada que hacer", ha afirmado.

Por ello, ha defendido que, cuando tienen capacidad para hacer huelga, "se abren puertas para mejorar las condiciones laborales". Tras asegurar que iba a desmontar "unas falacias" sobre ELA y la huelga, cree que este instrumento es "la única opción" que les dejan y ha negado que el conflicto sea "un objetivo en sí mismo" como dice la patronal porque "cuando la patronal o la administración pone contenidos, ELA firma".

Según ha explicado, el objetivo es lograr "buenos convenios, pero, muchas veces, eso no es posible sin conflictos" y se ha referido a la reflexión del Lehendakari, Imanol Pradales, de que "la huelga no puede ser la primera opción". "¿Y cuándo lo ha sido para ELA? Las patronales y las administraciones siempre tienen la posibilidad de que no haya huelga, pero si quieren que eso ocurra tienen que poner contenidos", ha añadido.

"ABANDONAR EL AUTORITARISMO"

Mitxel Lakuntza ha asegurado que "el problema del lehendakari es que, hasta que no hay huelgas, no se acuerda de la clase trabajadora". "¿Cuántos años y reuniones se han tardado en llegar a acuerdos en Osakidetza, en educación, en residencias? Si no quiere huelga, el Lehendakari sabe el camino: que abandone el autoritarismo y dé paso a la negociación", ha manifestado.

El líder de ELA ha asegurado que superan el "bloqueo" gracias a la huelga y por eso consiguen convenios. Tras negar que prioricen intereses corporativos, también ha rechazado otras afirmaciones "graves", como la del presidente del EBB, Aitor Esteban, de que no son capaces de llegar a acuerdos. "Es una falacia y una mentira. Hay que estar desconectado de la realidad de este país para no saber qué sindicatos consiguen más convenios. ELA es el sindicato que más convenios consigue cada año, más de 250 convenios anuales", ha agregado.

Por ello, ha denunciado que el "relato contra ELA se completa con este tipo de declaraciones sin mentiras ni fundamento" y cree que lo que "no pueden soportar" es "el apoyo y la solidez" del sindicato.

"INCIDENCIA POLÍTICA"

Asimismo, ha defendido que la "incidencia política es un derecho fundamental". "Hemos hecho, hacemos y haremos política adelante. Osakidetza es política, el sistema de cuidados es política, es política de vivienda, la fiscalidad es política, todo es política, y esas políticas afectan de lleno a la clase trabajadora", ha señalado.

Por ello, ha advertido de que no permitirán que "se cuestione la legitimidad para influir en la política del sindicato mayoritario de este país".

"Una y otra vez, la patronal de este país y algunos partidos cuestionan los derechos fundamentales de este sindicato: el de la libertad de expresión y el de la libertad sindical. No es cierto que la única legitimidad política que existe en una sociedad nazca de unas elecciones políticas", ha indicado Lakuntza, que ha preguntado "dónde está escrito que el sindicato mayoritario de este país carece de legitimidad para influir en la política.

El dirigente de ELA cree que la patronal y los gobiernos dejan "unos pequeños márgenes para la negociación" y "no hay posibilidad de cambio sustancial". A su juicio, sólo se aceptan las opiniones y actuaciones de los agentes que están de acuerdo.

Por ello, cree que "no hay democracia si no se respetan los derechos fundamentales de los agentes y sindicatos". "Eso tiene otro nombre, y no es democracia". "ELA es el primer sindicato de este país, y en eso radica nuestra legitimidad y nuestra fuerza", ha añadido.

DERECHO A DECIDIR

Lakuntza ha indicado que hacen política, entre otras cosas, con la campaña a favor del Salario Mínimo y van a hacer política al "reivindicar un nuevo estatus político de este país". "Seguiremos defendiendo el derecho a decidir que le corresponde a este país, porque queremos decidir aquí la legislación laboral y la seguridad social. Y junto con eso necesitamos garantías para que el euskera supere la dependencia legal del castellano", ha manifestado.

Asimismo, ha defendido que se necesita "una política diferente en las instituciones, empezando por la izquierda". "Que haga frente a la derecha, sin caer en consensos de escaso contenido, demostrando claramente que hay alternativas transformadoras y buscando la colaboración con los agentes sociales. Esa colaboración es lo que nos gustaría trabajar: lo que pondría en el centro las políticas a favor de la clase trabajadora", ha remarcado.

También ha definido los retos que tiene ELA "a su alcance", entre ellos, el de "más militancia para ganar poder sindical" y ha recordado que han venido a este Congreso con el "objetivo principal de revitalizar el sindicato".

Lakuntza ha afirmado que ELA "aún está muy lejos de tocar techo" y, si quieren dar "un salto real" en su poder sindical e influencia política, debe ser a través de la militancia.

"Más personas. Más comprometidas. Más activas. Mejor organizadas. En el sindicato, en todos los combates (..) El reto es cuidar esa militancia, consolidarla, organizarla, multiplicarla, convertirla en una militancia permanente. Ese es nuestro reto", ha indicado el dirigente sindical, que se ha mostrado convencido de que "un sindicato militante no tiene techo" y que el salto que darán en los próximos años será "más militantes y más organizados".