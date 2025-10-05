Lanbide abre ayudas por 7,5 millones para proyectos de empleo destinados a colectivos de atención prioritaria

Busca facilitar a la población más necesitada procesos de integración social y laboral

El Servicio Público Vasco de Empleo-Lanbide ha abierto hasta el próximo día 31 el plazo de presentación de solicitudes para obtener ayudas destinadas a la financiación de proyectos integrales de empleo para colectivos de atención prioritaria, que cuentan con una dotación presupuestaria de 7.505.000 euros.

Según recogen las bases de la convocatoria, a las que ha tenido acceso Europa Press, el objeto de este programa es el desarrollo de itinerarios individualizados para personas en situación o riesgo de exclusión social.

Dichos proyectos integrales combinan acciones de diferente naturaleza como orientación laboral y asesoramiento, formación y adquisición de competencias pre laborales, transversales y/o profesionales, inserción laboral y generación de empleo a través de contratos de trabajo de carácter temporal a tiempo parcial, fortaleciendo al tiempo la igualdad efectiva y la no discriminación en el acceso al empleo.

El objetivo del programa es facilitar a la población más necesitada de procesos de integración social y laboral, la oportunidad de una experiencia laboral que unida a actividades formativas y un acompañamiento individualizado, desemboque en una inserción laboral más estable.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Pueden solicitar estas subvenciones, dotadas con 5.025.000 euros correspondientes al crédito de pago de 2025 y 2.480.000 euros al crédito de compromiso para el 2026, administraciooesn públicas y asociaciones de desarrollo rural sin ánimo de lucro.

Entre las administraciones públicas que podrán ser beneficiarias de las ayudas se encuentran: diputaciones forales; mancomunidades; cuadrillas; municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi; organismos y demás entidades dependientes o vinculadas a las anteriores que integran el sector público institucional autonómico y local; agrupaciones de municipios sin personalidad jurídica, actuando uno de ellos como representante; y agencias de desarrollo local o comarcal de Euskadi y entidades asociadas a las mismas.

Los gastos subvencionables son: 1.794 euros para Acciones de Formación; 9.375 euros por cada contrato de trabajo de persona participante (los gastos a los que se da cobertura son los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas); 246 euros para acciones de Orientación; 3.470 euros destinados a cubrir los gastos salariales y de Seguridad Social correspondientes al personal que realice las tareas de coordinación y seguimiento de la actividad profesional; y 2.230 euros para otros costes directamente relacionados con la ejecución de estas actuaciones y en proporción al tiempo de dedicación a las mismas (seguros, material, arrendamiento de local, medidas de conciliación para las personas participantes, etc).

Las solicitudes de las ayudas serán estudiadas por orden de presentación y, una vez comprobado que tanto las solicitudes como la documentación adjuntada cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria.

AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN

Agotada la dotación presupuestaria inicial y su posible ampliación (un incremento de hasta el 20%), se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución de la directora de Empleo y Formación de Lanbide.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el citado plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de subvención.