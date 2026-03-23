Lanbide prevé cerrar marzo con un descenso del paro y aún "no nota los efectos de la crisis geopolítica" en el empleo

Archivo - Oficina de Lanbide en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Lanbide, Francisco Pedraza, ha augurado que Euskadi cerrará este mes de marzo con un descenso del desempleo y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Asimismo, ha afirmado que las previsiones de empleo para este año "siguen siendo optimistas" y todavía "no se notan los efectos de la crisis geopolítica", aunque ha advertido hay "muchas incertidumbres a medio plazo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pedraza ha avanzado que, en términos de empleo, el mes de marzo va "en buena línea, ascendente", y ha confiado en que se cerrará con un descenso del desempleo y un aumento de las cotizaciones.

Según ha explicado, los datos a mediados de mes ya indicaban una reducción del desempleo de casi 1.500 personas y este año "parece que se está adelantando la recuperación" tras la "habitual" evolución de este indicador en los dos primeros meses de año.

En este caso, ha precisado, "ayuda" la fecha en que este año cae la Semana Santa. Además, ha destacado que "curiosamente todavía en el empleo no se notan los efectos de la crisis geopolítica" que se está produciendo por el conflicto en Oriente Medio.

Así, ha afirmado que las previsiones en materia de empleo "siguen siendo optimistas" y, de momento, se mantienen o "incluso ahora mismo se estaría un poco por encima" de la estimación efectuada por el Gobierno Vasco. No obstante, ha precisado que es necesario "esperar" porque "todavía hay muchas incertidumbres a medio plazo" y hay que ver "cómo se resuelve este conflicto".

Según ha indicado, en la medida en que se vayan encareciendo los productos energéticos y todos los costes fijos, las empresas tendrán "menos márgenes" y por tanto pueden empezar a "tener dificultades en el medio plazo".

En todo caso, ha subrayado que el Gobierno Vasco ha tomado ya "una serie de medidas ya de previsión" ante el posible impacto en la economía vasca, a las que se suman las impulsadas del Ejecutivo central. "Y sobre todo hay una muy clara, nosotros vamos a ayudar a que las empresas no tengan que recurrir a despedir", ha subrayado.

EMPRESAS SIMBÓLICAS

Asimismo, el director general de Lanbide ha admitido que las crisis de "empresas un tanto simbólicas" como Tubos Reunidos son "una preocupación" y ha esperado que "la empresa pueda continuar" y que "las salidas" de trabajadores sean voluntarias.

Por otro lado, ha subrayado que hay "mucho empleo de calidad" en Euskadi, si bien todavía "un poquito lejos de que todo el empleo sea de calidad", por lo que hay que seguir "avanzando esa senda" y hacer un especial "esfuerzo" en el colectivo de jóvenes y de los empleos con menor cualificación.