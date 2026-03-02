Larrea (PP) califica de "fascistas" a los autores del lanzamiento de botes de humo en la EHU

Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 14:31
VITORIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PP Muriel Larrea ha calificado de "fascistas" a los autores del ataque con botes de humo registrado este lunes en el Campus de Álava de la EHU, en Vitoria-Gasteiz.

Larrea, a través de un mensaje en su perfil en una red social, ha afirmado que si los desconocidos que han lanzado estos botes de humo pertenecen a la EHU, "hay que expulsarlos inmediatamente".

La representante del Partido Popular ha pedido, asimismo, que se garantice "la seguridad y libertad" del Campus de Álava de la Universidad del País Vasco.

