Lasarte-Oria (Gipuzkoa) refuerza su apuesta por el euskera con la renovación del acuerdo con Ttakun

SAN SEBASTIÁN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria ha reforzado su apuesta por el euskera con la renovación del convenio con la asociación cultural Ttakun, que consolida siete programas "estratégicos" para impulsar el uso de la lengua vasca en todos los ámbitos de la vida cotidiana del municipio.

El Consistorio de Lasarte-Oria y la Asociación Cultural Ttakun Kultur Elkartea han renovado su convenio de colaboración, reforzando así "una alianza estratégica orientada a la normalización y promoción del euskera en el municipio".

En el acto han participado el alcalde de la localidad, Agustín Valdivia Calvo; la concejala de euskera y segunda teniente de alcalde, Estitxu Alkorta Barragan; y Mari Karmen Ormazabal Ansa, presidenta de Ttakun Elkartea, quienes han subrayado "la importancia de la colaboración público-social como eje clave para avanzar en la euskaldunización de Lasarte-Oria".

Según han detallado, "el convenio contempla una aportación municipal superior a los 220.000 euros y da cobertura a siete programas que inciden en diferentes franjas de edad y ámbitos de uso, consolidando una red de iniciativas que buscan integrar el euskera en la vida diaria de la ciudadanía".

Como principal "novedad", el acuerdo incorpora "la organización de la XI Maratón del Euskara, prevista para el próximo mes de octubre, que se suma a los seis programas que se desarrollan de manera estable a lo largo del año".

Durante el acto, el alcalde ha destacado que "la colaboración con el tejido asociativo local es fundamental para avanzar en la normalización del euskara", mientras que la concejala de Euskera ha puesto en valor "la capacidad de estos programas para generar espacios reales de uso, especialmente entre la población joven y en el ámbito familiar".

Por su parte, desde Ttakun han subrayado la importancia de "seguir ampliando las oportunidades para vivir en euskera en todos los ámbitos del municipio".