Laurent Cantet, Terence Davies, Lucile Hadzihalilovic, Claudia Llosa y Claire Simon competirán por la Concha de Oro

El cuarto filme de Inés Barrionuevo y los debuts de Alina Grigore, Zhang Ji y Tea Linderbug también se disputarán los premios oficiales

Los cineastas "consagrados" como Laurent Cantet, Terence Davies, Lucile Hadzihalilovic, Claudia Llosa y Claire Simon competirán en la Sección Oficial del 69 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 17 al 25 de septiembre. La cuarta película de Inés Barrionuevo y los debuts de Alina Grigore, Zhang Ji y Tea Lindeburg también se disputarán la Concha de Oro y el resto de premios oficiales de esta edición.

Según han recordado desde la organización del certamen donostiarra, Lauren Cantet logró con su debut, 'Ressources humaines / Human Resouces' (Recursos humanos, 1999) el Premio New Directors del Festival, en cuya sección Perlak ha participado varias veces: con 'L'emploi du temps/ Time Out' (El empleo del tiempo, 2001), 'Vers le sud/ Heading South' (Hacia el sur, 2005), 'Entre les murs/ The Class' (La clase, 2008), que fue Palma de Oro en Cannes, y 'Retour à Ithaque/ Return to Ithaca' (Regreso a Ítaca, 2014).

El cineasta galo regresará, tras concursar en la Sección Oficial con 'Foxfire' (2012), que obtuvo la Concha de Plata a la Mejor actriz (Katie Coseni), con 'Arthur Rambo', en la que Rabah Naït Oufella da vida a un escritor de éxito que deberá lidiar con los mensajes de odio que publicó en el pasado en las redes sociales.

Por su parte, Terence Davies, a quien el Festival dedicó una retrospectiva en 2008, pugnará por tercera vez por la Concha de Oro tras haberlo hecho con 'The Deep Blue Sea' (2011) y 'Sunset Song' (2015). Este director volverá a San Sebastián con 'Benediction', un biopic en el que Jack Lowden y Peter Capaldi encarnan en distintos momentos de su vida a Siegfried Sassoon, un soldado y poeta antibelicista que sobrevivió a la I Guerra Mundial.

Desde el Zinemaldia han recordado que la filmografía del realizador británico incluye títulos como 'Distant Voices, Still Lives' (Voces distantes, 1988), que ganó el Leopardo de Oro en Locarno; 'The Long Day Closes' (El largo día acaba, 1992), que compitió en Cannes; 'House of Mirth' (La casa de la alegría, 2000) y 'Of Time and the City' (2008). Con 'A Quiet Passion' (Historia de una pasión, 2016) fue seleccionado en Zabaltegi-Tabakalera.

Por otro lado, Lucile Hadzihalilovic logró el Premio New Directors con su debut, 'Innocence' (2004), después fue jurado de esa sección y también mostró en San Sebastián su mediometraje 'La bouche de Jean-Pierre' (Zabaltegi, 1996) y el corto 'De natura' (Zabaltegi-Tabakalera, 2018). Además, obtuvo con 'Evolution' (2015), su segundo largometraje, el Premio Especial del Jurado en la Sección Oficial, a la que este año regresa con 'Earwig'.

Desde el certamen explican que se trata de la adaptación de una novela de Brian Catling que narra la historia de Albert, un hombre encargado de cuidar de Mia, una niña con dientes de hielo.

Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín con 'La teta asustada/ The Milk of Sorrow' (2009), la primera película peruana nominada al Oscar en la categoría de habla no inglesa, competirá por primera vez en la Sección Oficial con 'Distancia de rescate/ Fever Dream', en cuyo reparto figuran María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios y Guillermo Pfening.

Tras tu experiencia como jurado en San Sebastián en 2010, ahora la cineasta peruana, también directora de 'Madeinusa' (2006) y 'No llores vuela' (2014), vuelve para presentar "un relato vertiginoso e hipnótico sobre los miedos y el poder del amor materno coescrito con Samanta Schweblin, autora de la novela homónima", según explican las mismas fuentes.

Claire Simon mostrará su nuevo trabajo, 'Vous ne désirez que moi/ I Want to Talk about Duras', una aproximación a la entrevista que la periodista Michèle Manceaux mantuvo con Yann Andrea, amante de la escritora Marguerite Duras en sus últimos años.

Será también la primera participación en la Sección Oficial de la cineasta francesa nacida en Reino Unido, autora de obras como 'Coûte que coûte / At all costs' (1996), 'Récréations' (1998), 'Mimi' (2003), 'Les Bureaux de Dieu' (Las oficinas de Dios, 2008), 'Gare du Nord' (2013) y 'Le Concours/ The Competition' (2017).

Por su parte, Inés Barrionuevo participará en la competición con su cuarto largometraje, 'Camila saldrá esta noche', cuya joven protagonista se enfrenta a los cambios provocados por una mudanza a Buenos Aires y por su ingreso en una escuela privada tradicional. Tras debutar con 'Atlantida' (2014), que tuvo su estreno en la sección Generation de la Berlinale, la cineasta argentina ha dirigido 'Julia y el zorro' (New Directors, 2018) y 'Las motitos' (2020).

TRES DEBUTANTES

La competición oficial permitirá conocer también a cineastas debutantes como la actriz y guionista rumana Alina Grigore, que concursará en la Sección Oficial con 'Crai nou/ Blue Moon', un drama sobre una joven mujer que vive en el entorno opresivo de una familia disfuncional que se opone a sus deseos.

Además de haber dirigido varios cortometrajes, Grigore coprotagonizó 'Ilegitim/ Illegitimate' y coescribió su guión junto al director Adrian Sitaru, que con este filme participó en la sección Forum de la Berlinale.

También presentará su ópera prima Zhang Ji, que hasta ahora ha trabajado como director de fotografía en títulos como 'Ba bai bang/ Letters from Death Row' (Kevin Feng Ke, New Directors, 2008). En su estreno como realizador, presentará 'Ping Yuan Shang De Mo Xi/ Fire on the Plain', un thriller ambientado en la ciudad china de Fentun, donde un joven oficial de policía reabre una investigación sobre unos misteriosos crímenes ocurridos hace ocho años.

El productor ejecutivo del filme es Diao Yinan, director de títulos como 'Bai ri yan huo/ Black Coal, Thin Ice' (Perlak, 2014) o 'Nan Fang Che Zhan De Ju Hui/ The Wild Goose Lake' (El lago del ganso salvaje, Zabaltegi-Tabakalera, 2019).

Por su parte, el primer largometraje de Tea Lindeburg, 'Du som er i himlen/ As in Heaven', está inspirado en el clásico literario danés publicado en 1912 por Marie Bregendahl. La acción transcurre a finales del siglo XIX en una granja donde los miembros de una familia numerosa aguardan al noveno hijo mientras la hermana mayor se prepara para marcharse a estudiar. Con experiencia en el medio televisivo, Lindeburg ha dirigido varios episodios de series de televisión de Dinamarca y es también la creadora de la producción danesa de Netflix 'Equinox', basada en su propio podcast, 'Equinox 1985'.