LEA Lascaray recibe la Medalla de Oro de Vitoria-Gasteiz por su trayectoria y "ejemplo de resiliencia"

Acto de entrega de la Medalla de Oro de Vitoria-Gasteiz a LEA Lascaray. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha entregado este miércoles la Medalla de Oro de la ciudad a LEA Lascaray, con 203 años de historia, en reconocimiento a su trayectoria y por ser "ejemplo de resiliencia".

Según ha informado el Ayuntamiento, la entrega de la medalla de Vitoria-Gasteiz se ha desarrollado en el Palacio de Villa Suso, coincidiendo con el día grande de las fiestas de La Blanca.

LEA Lascaray, la empresa en activo más antigua de Euskadi y "una de las industrias españolas con mayor recorrido", ha recibido este reconocimiento por su aportación al desarrollo económico de la capital alavesa y por su papel como "referente de la tradición industrial local".

Durante la ceremonia, la alcaldesa ha subrayado la capacidad de superación y resiliencia de la compañía, de 203 años de historia y que el año pasado sufrió un incendio que destruyó sus instalaciones de Portal de Arriaga.

Pese a ello, logró reanudar su actividad tres meses después, en unas instalaciones provisionales del polígono industrial de Gamarra, "a base de esfuerzo, de unidad y de una confianza inquebrantable en esta tierra y en esta ciudad", ha resaltado Etxebarria, que ha destacado "el compromiso y la profesionalidad" de la plantilla como "elementos clave de este renacer".

EMPRESAS LOCALES

Según ha explicado, la empresa vitoriana avanza ahora hacia una nueva etapa con la construcción de su futura fábrica en Jundiz, "en una apuesta firme por el crecimiento y la generación de empleo que contribuirá a la consolidación del tejido productivo" de la capital alavesa.

Etxebarria también ha reconocido, en su intervención, a todas las empresas locales que, como LEA, "combinan raíces y modernidad; generan empleo estable; cuidan a su gente y proyectan el nombre de la capital de Euskadi más allá de nuestras fronteras".