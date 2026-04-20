El Lehendakari afirma que es "un día para no olvidar y que se quede en la retina"

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que los festejos por la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey es "un día para no olvidar y que se quede en la retina".

Pradales ha realizado estas manifestaciones a Radio Euskadi en San Sebastián, a donde se ha desplazado para participar en la recepción oficial al equipo txuri-urdin prevista esta tarde en el Ayuntamiento de San Sebastián.

El Lehendakari ha asegurado que es "precioso y maravilloso" ver el ambiente que hay para recibir a la Real Sociedad. "Es un ambiente sano, de felicidad", ha subrayado.

Pradales ha destacado que está "muy bonita" la imagen porque mucha gente viene por el Paseo de La Concha para acercarse a Alderdi Eder, donde está prevista la recepción al equipo desde el Ayuntamiento. El Lehendakari ha indicado que es "un día para no olvidar y que se quede en la retina".

Según ha señalado, lo ocurrido han sido "momentos de disfrute" para miles de vascos que han estado en Sevilla y se queda con el "comportamiento extraordinario y cívico" de los aficionados. "Hemos dado una imagen de país fantástica, no ha pasado nada, más allá del resultado deportivo, que ha sido muy favorable y hemos traído la Copa a Euskadi", ha añadido.

Pradales ha indicado que se trata de "la ilusión de toda una sociedad" y "hoy es el remate final, el poder disfrutar y celebrar como se merece en plena Donostia, con los jugadores".

El Lehendakari ha destacado que victorias como la de la Real Sociedad es el "símbolo y síntoma" de que se hacen "las cosas muy bien en el ámbito deportivo, en general". "Tenemos equipos de primera, en el sentido más amplio de la palabra, tanto en el baloncesto como en el fútbol y se trabajan, además determinados valores y se está trabajando mucho la cantera, y eso es muy importante", ha agregado.

Imanol Pradales ha asegurado que la apuesta por el fútbol, el baloncesto o por cualquier deporte es "una apuesta por una manera diferente de ver las cosas".

"A pesar de nuestro tamaño y que somos modestos y humildes comparados con otros, podemos también, desde esa humildad, competir con los mejores si se hacen la cosas bien y se tiene esa ilusión y ambición. Lo que demuestran los triunfos de estos últimos años en Euskadi, de nuestros equipos vascos, es eso y hay que estar orgullosos de lo que se está haciendo", ha manifestado.