El Lehendakari entrega el premio 'Lan Onari' a Carmelo Urza por divulgar la cultura vasca en el exterior

Preside también la firma de un acuerdo entre Etxepare y NABO para impulsar la enseñanza del euskera en las Euskal Etxeak de Estados Unidos

BILBAO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha entregado esta tarde al Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Reno, Carmelo Urza Larrauri, el galardón 'Lan Onari', en reconocimiento a su labor en el ámbito académico y por su contribución a la divulgación de la cultura vasca en el exterior. Esta distinción no se concedía desde el año 2012 y fue aprobada por Consejo de Gobierno el pasado 22 de julio, a propuesta del propio Imanol Pradales.

Carmelo Urza Larrauri (Sestao, 1948) es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Reno y, aunque se trasladó muy joven a vivir a Estados Unidos, ha destacado siempre por mantener sus raíces vascas y trabajar para estrechar lazos entre Euskadi y los Estados Unidos.

Según ha informado el Gobierno Vasco, el principal exponente de ese trabajo fue su impulso para crear en 1982 USAC (University Studies Abroad Consortium), un consorcio universitario "cuyo objetivo es tender puentes entre estudiantes del oeste americano y Euskal Herria y que, a través de un convenio con EHU, organiza estancias para grupos de estudiantes norteamericanos que se acercan a Euskadi a estudiar lengua y cultura, arte, economía, o administración de empresas".

Desde su creación, miles de estudiantes universitarios de los Estados Unidos y de más de una veintena de países han realizado estancias en Euskadi en las que, además de adquirir conocimientos académicos, han tenido la oportunidad de conocer la cultura vasca. Asimismo, más de un centenar de profesores norteamericanos han impartido sus materias en los programas vascos organizados por este consorcio.

"Espero que este premio sirva como gesto de agradecimiento, Carmelo, porque, sinceramente, creo que las y los vascos tenemos mucho que agradecerte por todo lo que has hecho en este rincón del mundo por el pueblo vasco", ha dicho el Lehendakari, para desvelar que la primera vez que escuchó el nombre de Carmelo Urza fue a dos jóvenes estudiantes norteamericanas que viajaban en el metro junto a él.

"La verdad es que no era común ver jóvenes con esas características en el centro de Bilbao en aquellos años. Fue mi compañero de trabajo quien me dijo: 'seguro que forman parte del programa de la USAC. Lo dirige un tal Carmelo Urza', y el programa me pareció una iniciativa de enorme interés. Agradezco y aplaudo tu visión, Carmelo", ha expresado.

Asimismo, el Lehendakari ha tenido palabras para los representantes de la diáspora vasca presentes en la recepción del Gobierno vasco a esta comunidad en el exterior y que ha contado con la presencia de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero; la delegada de Euskadi en Estados Unidos y Canadá, Conchi Aranguren; así como miembros del Parlamento Vasco y de Navarra; el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea; del Instituto Vasco Etxepare y del Ayuntamiento de Oñati, entre otros.

"Hay un rasgo distintivo de la diáspora vasca: nuestra firme voluntad de mantener nuestra identidad colectiva y nuestra inmensa capacidad para construir comunidad", ha subrayado Imanol Pradales, tras reconocerles como agentes "fundamentales" en la estrategia 'Euskadi Global' del Ejecutivo Vasco.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Ha sido el último evento dentro de los actos del Gobierno Vasco en Jaialdi 2025, al que ha precedido la firma de un acuerdo de colaboración entre Etxepare Euskal Institutua y NABO (North American Basque Organizations) para impulsar y consolidar la enseñanza del euskera en las Euskal Etxeak de Estados Unidos.

Se trata de un acuerdo "estratégico, que refuerza el compromiso del Gobierno Vasco con la diáspora vasca, y contribuye a afianzar el euskera como elemento de cohesión de la comunidad", han apuntado desde el ejecutivo vasco.

El acto de la firma -presidido por el Lehendakari- ha tenido lugar en el marco de la convención anual de NABO en Boise, y ha contado también con la participación de la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y la directora del Instituto Etxepare, Irene Larraza.

El acuerdo se enmarca en el programa Euskara Munduan, gestionado por Etxepare desde 2018, cuyo objetivo es extender el conocimiento del euskera entre las comunidades vascas de todo el mundo y facilitar su transmisión a nuevas generaciones. Se trata de un avance significativo ya que, por primera vez, NABO adopta un compromiso formal con la enseñanza y promoción de la lengua vasca.

"Gracias de verdad por mantener vivo el fuego de nuestro pueblo tan lejos. Cuarenta Euskal Etxeak que mantienen viva nuestra cultura, lengua y tradiciones a 8.000 kilómetros de la Madre Patria son las mejores embajadas y embajadores que sirvieron y siguen sirviendo de referencia para todos los vascos y las vascas", ha destacado el Lehendakari.

Colectividad vasca en el exterior que, para Imanol Pradales, tiene un papel "decisivo" en la estrategia 'Euskadi Global'. "Queremos explorar con todos vosotros los nuevos potenciales de la diáspora y también desarrollar la 'affinity diáspora', es decir, buscar amigos de la sociedad vasca, potenciar el talento y, además del lado cultural de la diáspora, abordar lo social, lo personal o lo económico. En este mundo globalizado que se mueve rápidamente, tenemos que ejercer con valentía la fuerza de nuestra comunidad, y estoy seguro de que lo conseguiremos", ha concluido.