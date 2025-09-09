Leonardo Padura, Neige Sinno e Isaac Rosa presentarán este mes sus nuevos trabajos en Bidebarrieta de Bilbao

Archivo - Leonardo Padura antes del encuentro con periodistas este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao, dedicado a la promoción de la literatura, el conocimiento y la divulgación científica, acogerá a lo largo del mes de este mes de septiembre la presentación de los últimos trabajos de Leonardo Padura, Neige Sinno e Isaac Rosa.

Según han explicado desde el Consistorio bilbaíno, los encuentros tendrán lugar los días 10, 11 y 25 de septiembre en la Biblioteca de Bidebarrieta a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo. Además, se podrán seguir por streaming.

La primera de las citas será este miércoles, 10 de septiembre, para presentar 'Morir en la arena' del escritor, periodista y guionista cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, en la que "consigue hilar una dramática historia real con los acontecimientos decisivos ocurridos en Cuba durante la última mitad del siglo XX", han apuntado desde la organización.

Según han relatado, en 'Morir en la arena', Rodolfo, el protagonista, no puede superar el asesinato de su padre a manos de su hermano, ni el trauma de su paso por la guerra de Angola. Tras su jubilación recibe la noticia de que su hermano, aquejado de una enfermedad incurable, va a ser excarcelado. En la "tensa espera" del reencuentro con su hermano irá reviviendo "los detalles del sangriento asesinato que cambió la vida de todos en la familia".

Un día después, el jueves 11, se ofrecerá la presentación de 'Triste Tigre', de Neige Sinno, organizada en colaboración con el Instituto Francés de Bilbao y en la que la autora conversará con la escritora Luisa Etxenike.

La novelista francesa narra, en este trabajo, la historia de una mujer que de niña sufrió abusos por parte de su padrastro y que reflexiona sobre el sentido de la experiencia que le tocó vivir, han apuntado desde la organización. Sabe, han precisado, que "nunca va a entender realmente qué pasó y, aun así, sigue buscando, con la distancia pacificadora de los años, pero con la rabia intacta".

Por otro lado, el jueves 25 de septiembre el autor sevillano Isaac Rosa presentará 'Las buenas noches', acompañado del escritor Harkaitz Cano. Los protagonistas del libro tienen en común "un insomnio insidioso y persistente", para el que "no tardarán en descubrir que el único remedio es dormir juntos".