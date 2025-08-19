Liga Eusko Label de traineras prosigue este sábado en Ondarroa y el domingo en Getaria

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Liga Eusko Label de traineras proseguirá este próximo fin de semana con dos nuevas regatas, el sábado 23 de agosto en aguas de Ondarroa (Bizkaia), y el domingo en Getaria (Gipuzkoa).

Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, el último fin de semana de agosto las tripulaciones gallegas, las vascas y cántabra tendrán que desplazarse a Galicia para disputar las pruebas de Bueu y Ares.

Orio ocupa el primer puesto, hasta la fecha, seguido de Zierbena, Donostiarra y Bermeo, mientras la clasificación de timoneles está encabezada por Ioseba Amunarriz, de Hondarribia, seguido de Xanet Gimeno, de Ondarroa, y Gorka Aranberri, de Orio.