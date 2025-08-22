"Lily Bilbon", de José María Larrazabal y "La cuadrilla de Bilbao", de Matías Berrocal, premios Bilbainadas 2025

Juan Mari Aburto (centro) con los ganadores del concurso de bilbainadas 2025 de Aste Nagusia - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

El alcalde Aburto ha presidido este viernes la entrega de galardones de la XXXVII edición del concurso de Aste Nagusia

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las composiciones "Lily Bilbon", de José María Larrazabal Alzaga, como mejor bilbainada en euskera, y "La cuadrilla de Bilbao", compuesta por Matías Berrocal Morer, como mejor bilbainada en castellano se han alzado con los premios del XXXVII Concurso de Bilbainadas, que se enmarca en el ciclo de conciertos de este género que se organiza durante Aste Nagusia.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao, organizador de la iniciativa en colaboración con Radio Nervión y Telebilbao, ha explicado que con este certamen pretende "estimular la creación musical y mantener vivo el carácter festivo tradicional de la canción popular bilbaina".

El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido este mediodía, en la Pérgola del Parque de Doña Casilda la entrega de galardones, en un acto que ha contado con la actuación del grupo Gau Pasa. La iniciativa, que cuenta con "gran éxito" entre las personas mayores, ha concedido este año ocho accésits.

Los reconocimientos han sido para las composiciones "Susedidos de Bilbao", de Alberto Núñez Baracaldo; "Bilbotar bikotea", de Juan Carlos Arzamendi Fernández; "Dena hau da Bilbao!", de Alberto Núñez; "Si te gustó París", de Natacha Loyola; "Gabriel Arestiri Gorazarre", de Jon Ander Urkiaga Egidazu y Josune Barroeta Etxebarria; "Paseando por Bilbao", de Zaira Robles Pérez; "Del Botxito a Nueva York", de Natacha Loyola y "El Botxo más cuco", de Alberto Núñez.

Este año también se ha entregado un premio honorífico como reconocimiento a su trayectoria al grupo Bilbao Mapamundi, por ser el presente y futuro de las bilbainadas.

Como es tradición, el Consistorio bilbaíno editará un disco con las 10 composiciones premiadas de esta edición. El trabajo se presentará en una gala en el Teatro Arriaga el próximo 14 de diciembre.