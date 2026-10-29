Archivo - Un autobús de Dbus circula por San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 24, 26, 27 y 43 de Dbus de San Sebastián registrarán modificaciones el próximo lunes con el fin de mejorar el funcionamiento de las líneas y adaptar los recorridos y horarios a las actuales necesidades partiendo de los recursos disponibles.

En un comunicado, desde Dbus han informado de que el incremento progresivo de personas usuarias en los últimos años está provocando un aumento en los tiempos de parada, afectando al cumplimiento de los horarios establecidos.

La línea 24 Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo, que atraviesa la ciudad, es una de las líneas de la red de Dbus que más paradas dispone en su recorrido y "se encuentra con dificultades para completar el itinerario en los horarios planificados", han apuntado las mismas fuentes.

Por ello, se van a reorganizar algunas paradas, de manera que "mejore tanto la puntualidad como la velocidad comercial y la regularidad del servicio".

En dirección Antiguo la parada de Arriberri se trasladará a Arria Parkea, una parada ubicada a 170 metros aproximadamente, que cuenta con marquesina y en la que está previsto que se coloque un panel electrónico. La de Magisterio se trasladará a 100 metros, aproximadamente, a la parada de los autobuses interurbanos denominada Tolosa 13.

La de Zumalakarregi 21 se eliminará para esta línea, por lo que las personas usuarias podrán utilizar las paradas Tolosa 13 (a 200 metros) o Zumalakarregi 9 (a 250 metros).

En dirección Altza, las paradas de Madrid 28 y Madrid 10 se unificarán y se trasladarán a una nueva parada en un punto intermedio denominada Madrid 20 (a 100 metros) con el objetivo de que pueda circular "con mayor fluidez por la zona".

Desde Dbus han indicado también que la línea 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros también se encuentra "con dificultades para cumplir los horarios, teniendo en cuenta el recorrido que realiza y el gran número de paradas que dispone".

Por ello, en el Antiguo se eliminará la parada Ambulatorio del Antiguo y las personas usuarias podrán utilizar las paradas Zumalakarregi 8 o Magisterio Tolosa 14. En lo que respecta a la línea 26-Amara-Martutene, la parada de Madrid 28 se trasladará a Madrid 20 para que, "al igual que las líneas 24 y 43, pueda circular con mayor fluidez por la zona y mejorar su puntualidad".

Además, en la 43-Anoeta-Igara la parada se traslada desde Madrid 10 a Madrid 20 con el objetivo de "aportar agilidad a la línea y mejorar su puntualidad, como en el caso de las líneas 24 y 26".