Llaman a concentrarse el domingo en Irun para reclamar "rutas seguras y acogida digna" para las personas migrantes

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociación Fivasco, que trabaja por los derechos de las personas migrantes, y el espacio abierto de entidades y profesionales de la Intervención Social Korapilatuz han llamado a concentrarse este domingo en la localidad guipuzcoana de Irun, por cuarto año consecutivo, para reclamar "rutas seguras y acogida digna".

Fivasco y Korapilatuz se concentrarán a las 12.00 horas en el Skate Park de Irun, cerca del Puente internacional de Santiago bajo el lema 'Rutas seguras y acogida digna por derecho'.

Según han explicado en un comunicado, con esta movilización pretenden reclamar "rutas seguras y acogida digna", pero también rendir memoria a las personas que han perdido la vida "en un viaje a un futuro mejor".