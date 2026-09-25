Llaman a parar el desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a parar el desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años en Vitoria-Gasteiz, previsto de ejecutar este mediodía.

A través de las redes sociales, alertan de que "hoy ha llegado el día, hoy intentarán desalojar a una familia del Casco Viejo de Vitoria" y advierten de que están "organizados y preparados para defender las casas de nuestros vecinos".

Se trata del desahucio de una familia con dos menores que reside en una vivienda de la calle Nueva Fuera 28, que, según Auzoan Bizi y Gasteiz Txiki, "lleva 14 años en la vivienda y pagando el alquiler, pero el propietario no aceptó que se le abonaran los gastos mediante transferencia y ahora los quiere expulsar".

Por ello, estas asociaciones han llamado al vecindario a acudir para tratar de impedir el desalojo, con el objetivo de "paralizar el desahucio en la puerta y, una vez parado, intentar negociar otra vez con el propietario y exigir también a los servicios sociales otras alternativas".