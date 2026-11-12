Lluvia y bajada de temperaturas este viernes en Euskadi

Mujer con paraguas - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi abundancia de nubes en todas las comarcas. La lluvia estará presente; de madrugada se pueden producir chubascos algo intensos en el norte, pero durante el resto de la jornada la lluvia será más débil y ocasional, y afectará sobre todo al interior.

El viento soplará bastante variable: en la costa predominarán los vientos del este-nordeste, mientras que hacia el interior los vientos irán evolucionando a vientos de componente sur a lo largo del día. Las temperaturas máximas se mantendrán por debajo de los 20 °C y las mínimas serán un poco más bajas.